В Латвии ужесточат коронавирусные ограничения, возможно объявление ЧС

В Латвии на собрании коалиционных партий предложение ввести строгие эпидемиологические ограничения для снижения заболеваемости Covid-19 получило поддержку. Об этом в Twitter сообщил сторонник таких мер, министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.

Первоочередная задача таких мероприятий — защитить невакцинированную часть общества от инфицирования и устранить катастрофу в системе здравоохранения, пояснил министр.

Позже Даниэль Павлютс сообщил, что речь может идти об объявлении чрезвычайной ситуации. По прогнозам министра, число "ковидных" пациентов в больницах удвоится за ближайшие две недели.

Из-за Covid-19 режим чрезвычайной ситуации в стране объявлялся уже дважды.

Также министр признал: рассматривается вариант, что услуги могут оказываться очно в "зеленой" зоне ограничений, в который доступ получат только вакцинированные и переболевшие жители. Во вторник Кабинет министров обсудит ужесточение эпидемиологических требований в торговле и иных сферах.

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс, отвечая на вопрос об ограничениях в экономике, сказал, что об этом ожидаются дискуссии в ближайшие дни. Министерство экономики согласно, что распространение вируса надо ограничивать.

"Наше мнение — необходимы краткосрочные и относительно сложные ограничения, а не длинные и растянутые", — сказал Витенбергс. Он признал, что об ограничениях торговли дискуссии уже были, и Минэкономики считает, что нужно больше вовлекать коммерсантов и дать им возможность выбирать регулирование, в котором они хотят работать.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс указал, что о школах еще предстоит дискутировать, и он "не хотел бы однозначно соглашаться" с какими-либо ограничениями в этом секторе. Если же речь пойдет об ограничениях очной работы школ, то придется говорить и об ограничениях в других секторах, подчеркнул Борданс.

По словам Павлютса, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созовет Совет по кризисному управлению, а специалисты готовят предложения для решений.

Во вторник, 5 октября, Кабинет министров соберется на очередное заседание, в том числе, будет заслушан доклад об эпидемиологической ситуации.

Заболеваемость Covid-19 в Латвии достигает "пиковых" показателей распространения инфекции января этого года, когда в стране действовал жесткий локдаун. По мнению экспертов, через несколько недель в больницах будет находиться уже 1000 "ковидных" пациентов. Организации медиков предрекают коллапс системе здравоохранения. Эпидемиолог Никита Троянский заявил, что на данном этапе возможно эффективным будет введение регулярных локдаунов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!