В России зафиксировали новый максимум смертности от коронавируса

Телеканал "Дождь"

Foto: Itar-Tass / Scanpix

За последние сутки в России умерли от коронавируса 895 человек — это максимальный показатель суточной смертности за все время пандемии. Об этом сообщили в оперштабе.

Оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавируса. Большего всего новых заболевших зафиксировали в Москве — 3 827, Санкт-Петербурге — 1 894, Московской области — 1 788, Самарской области — 631, Нижегородской области — 602, Воронежской области — 593, Свердловской области — 526, Пермском крае — 512. Врач-иммунолог Николай Крючков в интервью Дождю говорил, что на пике новой волны коронавируса в России ежедневная заболеваемость может составить 35-40 тысяч человек в день. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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