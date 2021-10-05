Расследование обнаружило 216 тысяч жертв педофилии в католической церкви Франции

До 3200 служителей католической церкви оказались причастны к сексуальному насилию за последние 70 лет, сообщила специальная комиссия по итогам расследования.

Независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия в католической церкви Франции выявила около 216 тысяч жертв среди детей и подростков за последние 70 лет. Результаты работы комиссии в составе юристов. врачей, историков и теологов были обнародованы во вторник, 5 октября. Преступления совершали действующие и бывшие католические священники,монахи и другие лица, причастные к церковному служению. Две трети преступлений были совершены именно священниками. От 2900 до 3200 человек комиссия считает виновными в разного рода сексуальном насилии.

По данным главы комиссии Жан-Марка Сове, число жертв сексуального насилия может возрасти до 330 тысяч, если учитывать преступления, совершенные за прошедшие 70 лет в учреждениях, созданных и управляемых католической церковью.

Комиссия также передала прокурорам свидетельства 22 случаев насилия, по которым все еще можно возбудить уголовные дела. Кроме того, она подготовила список из 45 рекомендаций по недопущению сексуального насилия в церкви.

Расследование инициировано католической церковью Франции

В общей сложности потребовалось 2,5 года, чтобы проанализировать данные, собранные в церковных, судебных и полицейских архивах, СМИ, а также изучить признания жертв. Расследование было инициировано французской католической церковью в феврале 2019 года после череды громких скандалов в католической церкви в ряде других стран.

Ранее в 2021 году папа Франциск изменил церковное право, ужесточив ответственность священнослужителей за сексуальные домогательства. По новым правилам католической церкви, сексуальное домогательство, растление малолетних, хранение детской порнографии и сокрытие сексуальных преступлений отдельно прописаны как нарушения канонического права.

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