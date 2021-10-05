"Роскомос" отправил на МКС экипаж с актрисой Юлией Пересильд - снимать кино

С космодрома Байконур к МКС запущен корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым (командир корабля). Они будут снимать фильм, один из продюсеров которого - гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Роскосмос" вел трансляцию запуска на своем канале в YouTube. Ракета стартовала в 11:55 мск.

Киногруппа летит снимать на орбите художественный фильм с рабочим названием "Вызов". В "Роскосмосе" подчеркивают, что профессиональная актриса будет сниматься в космосе впервые в истории кинематографа.

Эти съемки стали причиной недавнего конфликта в госкорпорации между ее гендиректором Дмитрием Рогозиным и руководителем пилотируемых программ космонавтом Сергеем Крикалевым.

Крикалев открыто критиковал решение о проведении съемок художественного фильма в российском сегменте МКС и в интервью СМИ подтверждал, что его сняли с должности из-за несогласия с решением руководства госкорпорации финансировать съемки. Затем, правда, Рогозин передумал увольнять Крикалева.

Как говорил Би-би-си другой космонавт, Михаил Корниенко, "противников у этого проекта [съемок фильма на орбите] много, и я в том числе".

Почему космонавтам не нравится идея снимать фильм на МКС

Фильм "Вызов" - проект "Первого канала" и "Роскосмоса". Участников кинематографической экспедиции на МКС - 36-летнюю актрису Юлию Пересильд и 37-летнего режиссера Клима Шипенко - утвердили в мае 2021 года.

В "Роскосмосе" рассказывали, что съемочной группе пришлось пройти, среди прочего, испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку.

В марте 2021 года руководитель компании "Главкосмос" (дочернего предприятия "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов сказал, что съемки финансирует "Первый канал", поэтому проект "не потребует никаких дополнительных средств федерального бюджета". Он оговаривался при этом: часть работ будет все же профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Отношение к съемкам в космосе среди космонавтов и экспертов неоднозначное. Многие критикуют эти планы, кто-то не считает цели популяризации космоса стоящими таких затрат.

Космонавт Сергей Рязанский сказал Би-би-си, что считает фильм "неплохим пиарным проектом": "Какая-то идея в этом есть, но с другой стороны, я плохо представляю, как технически за такой короткий срок ребята успеют выполнить программу съемок".

"Артистам, клоунам всяким, туристам - на МКС не место, - заявил космонавт Михаил Корниенко. - Это большая космическая лаборатория, не надо мешать профессионалам работать. Выхлоп от этого проекта, который называется "Вызов", по моему убеждению, будет минимальным. Ну что они там наснимают за 10 дней?"

Ранее в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве ОПК, авиацию и космос, заявлял, что не даст финансировать съемки фильма из бюджета.

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