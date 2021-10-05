Facebook объяснил сбой в работе соцсети техническими проблемами

Причиной сбоя стали изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах, заявили в компании. По ее данным, данные пользователей соцсети не были похищены.

Cбой в работе социальной сети Facebook, которая 4 октября была недоступна во многих странах мира около шести часов, был вызван техническими проблемами, при этом данные пользователей не пострадали. Об этом говорится в заявлении компании Facebook, опубликованном вечером 4 октября на ее официальном сайте.

"Наши сервисы теперь снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их к обычной работе", - говорится в сообщении. По данным компании, инженеры выяснили, что причиной сбоя стали изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных. "Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", - говорится в сообщении.

При этом в Facebook сообщили, что, по данным компании, нет доказательств того, что пользовательские данные были похищены в результате этого сбоя. 4 октября портал Privacy Affairs сообщил, что в одном из форумов для хакеров в даркнете на продажу выставлена база данных с информацией о 1,5 млрд пользователях соцсети Facebook. Однако не уточняется, связана ли ситуация с произошедшим в тот же день масштабным сбоем в работе Facebook и принадлежащих ему соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp.

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