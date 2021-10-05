"Архив Пандоры": кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал утечку внутренних документов 14 офшорных регистраторов, получившую название "Архив Пандоры". В утечке есть данные об офшорах, предположительно связанных с представителями российской элиты - в том числе с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым, главой Первого канала Константином Эрнстом и другими. Би-би-си рассказывает, чьи имена упомянуты в расследовании и как на него отреагировали в России.

"Архив Пандоры" (The Pandora Papers) был опубликован ICIJ вечером 3 октября. В группу, которая изучала документы, вошли более 600 репортеров из 117 стран мира. В ее распоряжении оказались данные 14 офшорных регистраторов - всего около 12 млн файлов.

От России участие в расследовании принимали журналисты издания "Важные истории" (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

Как отмечает газета Guardian, принимавшая участие в изучении документов, в утечке появились данные об офшорах, связанные с 35 мировыми лидерами - бывшими и нынешними президентами, премьер-министрами и главами государств. Кроме того, в "Архиве Пандоры" есть данные о финансовых операциях более чем 100 миллиардеров и более чем 300 госслужащих (министров, судей, армейских чиновников) более чем из 90 стран.

Среди них упоминаются и члены российской элиты - чиновники, бизнесмены и члены их семей. Российский закон сам по себе не запрещает пользоваться офшорами, но, как уже объясняла Би-би-си, их часто используют в незаконных целях - например, для сокрытия доходов и имущества в официальных декларациях или отмывания денег.

Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно обращался к российскому бизнесу с просьбой выводить деньги из офшоров.

Как утверждают "Важные истории", граждане России стали лидерами "Архива Пандоры" по количеству зарегистрированных на их имя офшоров - в утечке есть данные о 4,5 тысячах российских бенефициаров. Вот некоторые из них:

Сергей Чемезов. Как утверждают расследователи, семья главы "Ростеха" владеет имуществом на 22 млрд рублей. В частности, падчерица Чемезова Анастасия Игнатова через офшор владеет 85-метровой суперяхтой Valerie, принадлежащей Delima Services Limited (Британские Виргинские острова). Ее стоимость издание SuperYachtFan оценивало в 140 млн долларов. Также утверждается, что теща Чемезова Людмила Рукавишникова и Игнатова пополам владеют фирмой, которой через посредника принадлежит вилла в Эстепоне рядом с испанским курортом Марбелья. Семье также якобы принадлежит доля в компании, которая владеет хорватским отелем на курорте Малинска.



Светлана Кривоногих. По данным расследователей, Кривоногих, акционер банка "Россия", через компанию Brockville Development (Британские Виргинские острова) владеет квартирой в Монако. Она была куплена в 2003 году за 3,6 млн долларов. Фирму обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland, которая через свои структуры в разное время обслуживала близких знакомых президента России Владимира Путина - предпринимателя Геннадия Тимченко и петербургского бизнесмена Петра Колбина. Издание "Проект", признанное нежелательной организацией, называло Кривоногих близкой знакомой Путина и обращало внимание, что ее дочь якобы внешне похожа на российского президента. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, неоднократно заявлял, что никогда не слышал о такой женщине.



Герман Греф. Глава Сбербанка Герман Греф в 2011 году учредил компанию Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов, утверждается в расследовании. Ее бенефициарами были члены семьи Грефа. Сейчас эта фирма уже ликвидирована.



Антон Вайно. В "Архиве Пандоры" нет информации о том, что глава администрации президента Антон Вайно сам или через родственников владеет какими-либо офшорами. Но, предполагают расследователи, в июле 2012 года он вместе с главой "Роснано" Сергеем Куликовым мог в течение девяти дней бесплатно путешествовать на 54-метровой яхте, которая через офшор связана с бизнесменом Сергеем Адоньевым, одним из основателей Yota.



Константин Эрнст. Как утверждают расследователи, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах. Компания участвует в проекте по сносу кинотеатров советской эпохи в Москве и строительстве на их месте торговых центров. СМИ, занимавшиеся изучением документов, предполагают, что этот офшор стал "компенсацией", которую Эрнст якобы получил за успешную работу на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Как на расследование отреагировали в России?

Публикация "Архива Пандоры" не осталась незамеченной российскими СМИ и официальными лицами. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с утечкой и не увидели в ней ничего особенного.

"Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина", - сказал Песков. Он добавил, что в администрации президента не видят поводов для проведения каких-либо проверок в связи с публикацией, назвав ее набором "голословных утверждений".

На выход архива отреагировали и в МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на то, что, по данным Guardian, расследование ICIJ "назвало США крупнейшим налоговым убежищем": "По данным издания, выявлены "миллиарды долларов" в штате Южная Дакота, принадлежащие обвиняемым в финансовых преступлениях". В связи с этим она напомнила о словах президента США Джо Байдена, который обещал сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов нацбезопасности страны.

О том, что в "Архиве Пандоры" упоминаются и россияне, Захарова ничего не сказала.

Издание РБК, которое рассказало о российских участниках утечки, отправило вопросы об офшорах, связанных с Чемезовым, Грефом и Кривоногих, "Ростеху", Сбербанку и Банку России соответственно. Они изданию пока не ответили.

Константин Эрнст, комментируя информацию о сделке по сносу советских кинотеатров ICIJ, заявил, что не совершал "ничего противозаконного". Он добавил, что "не скрывал" своего участия в проекте, но отверг предположения, что получил долю в офшоре в качестве "награды" за Сочи-2014.

Выход расследования активно освещало государственное информагентство РИА Новости. Правда, среди российских участников "Архива" оно упомянуло лишь Константина Эрнста - уже после того, как он прокомментировал расследование.

В своих соцсетях агентство обращало внимание на то, что "Путин лично не фигурирует в файлах". Сосредоточиться журналисты решили на обвинениях в адрес элит других стран - например, Украины.

Часть "Архива Пандоры" действительно посвящена офшорам, которые связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским и его партнерами.

Днем в понедельник у РИА Новости вышла короткая заметка о том, что в досье упомянут бывший сенатор Леонид Лебедев, который, по данным журналистов, с помощью кипрской юрфирмы скрыл, что владеет четырьмя компаниями.

ТАСС и Интерфакс, два других крупнейших агентства, не писали о российских фигурантах утечки.

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