Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции в ДТП

На шведского художника Ларса Вилкса, изобразившего собаку с головой пророка Мухаммеда, охотились боевики "Аль-Каиды". Его дом пытались поджечь, за его голову была назначена награда, пишет DW.

Шведский художник Ларс Вилкс, который жил под охраной полиции с тех пор, как в 2007 году нарисовал собаку с головой мусульманского пророка Мухаммеда и оказался в списке "главных врагов ислама", погиб в воскресенье, 3 октября, в результате дорожно-транспортного происшествия, передают шведские СМИ со ссылкой на сведения, обнародованные полицией.

По сообщениям СМИ, ДТП произошло в результате столкновения грузовика с автомобилем, в котором находились 75-летний Ларс Вилкс и охранявшие его полицейские. Согласно сведениям шведского информационного агентства TT, полиция констатировала, что Вилкс ехал в машине с двумя полицейскими. Его партнер также подтвердил, что художник находился в автомобиле и скончался в результате аварии, пишет газета Dagens Nyheter. Причина аварии расследуется.

Крутой поворот в жизни малоизвестного художника

Вилкс был практически неизвестен за пределами Швеции до того, как нарисовал карикатуру на Мухаммеда. На родине его прославила созданная им массивная скульптура из скрепленных гвоздями многочисленных досок, установленная в природном заповеднике на юге Швеции без разрешения, что закончилась длительным судебным разбирательством. В результате Вилкс был оштрафован, но его детище по сей день стоит на берегу моря и привлекает десятки тысяч посетителей в год.

Жизнь Вилкса радикально изменилась 13 лет назад после того, как он изобразил пророка Мухаммеда с телом собаки. Собаки у мусульман считаются нечистыми животными, и контакты с ними не поощряются. К тому же, в исламе изображения Мухаммеда и остальных пророков запрещены и считаются идолопоклонством.

По некоторым данным, ультрарадикальная террористическая организация "Аль-Каида" назначила награду за голову Вилкса. В 2010 году двое мужчин пытались поджечь дом художника на юге Швеции. А в 2020 году женщина из Пенсильвании признала себя виновной в участии в заговоре с целью его убийства.

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