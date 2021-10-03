Число умерших от коронавируса в мире превысило 5 миллионов человек

Число умерших от коронавируса в мире превысило 5 миллионов человек, при этом половина из них умерли менее чем за восемь месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный ресурс по сбору данных о зараженных и умерших в 240 странах и территориях.

Согласно анализу Reuters, смертность от коронавируса достигла 2,5 миллиона человек спустя чуть больше года с начала пандемии. Еще 2,5 миллиона умерли менее чем за восемь месяцев.

По подсчетам агентства, больше половины всех смертей от ковида в мире, зарегистрированных в среднем за неделю, пришлось на США, Россию, Бразилию, Мексику и Индию. За последнюю неделю в мире ежедневно регистрировалось в среднем 8 тысяч умерших. При этом глобальный прирост уровня смертности в последние недели замедлился, отмечает агентство.

Согласно анализу Reuters, самый высокий уровень смертности отмечается в Южной Америке, на которую приходится 21% всех зарегистрированных смертей. За ней следуют Северная Америка и Восточная Европа, на каждую из них приходится более 14% всех смертей.

Агентство отмечает, что в мире доминирует более заразный «дельта»-штамм коронавируса, которому особенно подвержены невакцинированные люди. Однако больше половины населения планеты не получили даже первую дозу прививки. В США, где прививок избегают около трети населения, общее число умерших превысило 700 тысяч человек, это самый высокий показатель в мире.

В России вакцинированы 33% населения, пишет агентство. За минувшие сутки в стране зарегистрировали новый максимум суточной смертности ― 890 человек.

По данным университета Джонс Хопкинса на 3 октября, в мире зарегистрировано 4 миллиона 798 тысяч 748 смертей от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сообщает о 4 миллионах 777 тысячах 503 умерших.

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