В Кабуле произошел взрыв около мечети. Талибы сообщили о гибели мирных жителей

В Кабуле произошел взрыв у входа в мечеть Идгах, погибли несколько мирных жителей. Об этом сообщает в твиттере официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

В мечети проходила поминальная служба по матери Муджахида.

Ariana News со ссылкой на кабульскую больницу сообщает о четырех госпитализированных.

Обновлено, 16:03. Число погибших в результате взрыва в Кабуле выросло до 12 человек, сообщает «Аль Джазира». Пострадали, по данным канала, 32 человека.

В районе мечети идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки «Исламское государство* в Хорасане», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Kabul News.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, сообщает Associated Press. Однако после прихода талибов* к власти в Афганистане увеличилось число нападений на них со стороны боевиков «Исламского государства», отмечает агентство.

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