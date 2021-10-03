В России максимум суточных смертей от ковида с начала пандемии

За минувшие сутки в России умерли от коронавируса 890 человек. Зафиксировано и новое пиковое значение по количеству новых заражений.

В России зафиксировано новое пиковое значение по смертности от ковида: за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 890 человек, сообщил оперативный штаб в воскресенье, 3 октября. Это новый максимум за все время пандемии. Предыдущий пик суточного прироста был зафиксирован 1 октября - 887 летальных случаев.

Больше всего умерших в Москве (65), Санкт-Петербурге (59) и в Свердловской области (46). За все время пандемии в России скончались от ковида уже 209 918 человек.

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Новый пик суточного прироста числа заражений коронавирусом

В России второй день подряд выявлено более 25 тысяч заражений: 25 769 в 85 регионах (накануне - 25 219). В сообщении оперативного штаба отмечается, что данные последних трех дней соотносятся с данными второй декады июля, когда в России наблюдался подъем заболеваемости, вызванный вариантом "дельта". Аналогичный всплеск заражений наблюдается и сейчас.

Наибольшее количество новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463) и Московской области (1646).

В мире число летальных исходов от последствий заражения новым коронавирусом превысило 4,7 млн. Больше всего смертей - в Соелдинынных Штатах, где с начала пандемии скончались уже более 700 тысяч человек.

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