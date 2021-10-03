Страны Евросоюза Румыния и Литва с воскресенья, 3 октября, объявлены в Германии зонами повышенного риска из-за коронавируса. Въезжающие в эти страны, в том случае если они полностью не привиты или не выздоровели от ковида, будут отправляться на 10-дневный карантин, выйти из которого можно будет лишь на пятый день по результатам отрицательного теста.

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До сих пор единственной среди стран Евросоюза зоной повышенного риска считалась лишь Словения. Во всем мире в списке высокого риска числятся около 70 стран. Помимо Румынии и Литвы, с 3 октября к ним добавятся Беларусь и Сальвадор, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) 30 сентября. В то же время из списка удалены Мозамбик и ЮАР.

Зонами повышенного эпидемологического риска в Германии объявляются страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом особенно высока. При этом значение имеет не только число инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения ковида, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с коронавирусом.

В Германии коэффициент заражаемости слегка снизился

Между тем в Германии семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом слегка снизился до 64,2. По данным RKI на утро 3 октября, за минувшие сутки в стране зафиксировано еще 6164 новых случая коронавирусной инфекции. От последствий заражения скончались еще 9 человек.

За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 4 252 300 человек, из них 93 786 человек умерли.

По состоянию на 2 октября в Германии полностью вакцинированы 64,6 процента населения, минимум одну прививку получили более 68 процентов.

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