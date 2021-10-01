В Грузии задержан Михаил Саакашвили

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, заочно приговоренный на родине к тюремному заключению, задержан в после возвращения в страну. Об этом в пятницу, 1 октября, на брифинге в Тбилиси заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан", - сказал он. По словам Гарибашвили, маршрут передвижения Саакашвили контролировали грузинские спецслужбы. Место задержания он не назвал. Как отмечает издание "Грузия онлайн", на брифинге также присутствовали глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и глава СГБ Григол Лилуашвили.

Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию

Утром в пятницу Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что вернулся в Грузию. Он также опубликовал видеозапись, сделанную предположительно в Батуми. "Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он. При этом кадры видеозаписи размыты, и точно установить местонахождение Саакашвили трудно.

Ранее Саакашвили сообщал о намерении прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование на местных выборах будет уже завершено. Свое решение он объяснял тем, что "хочет защищать волеизъявление граждан" и "вместе принять участие в спасении" страны. Саакашвили призвал своих сторонников после окончания выборов выйти на улицы, чтобы "защищать достигнутую победу".

Противоречивая информация о местонахождении Саакашвили

Весь день СМИ распространяли противоречивую информацию о том, где на самом деле находится экспрезидент Грузии. Так, общественному телевидению Украины в пресс-службе партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, подтвердили, что Саакашвили прилетел в Грузию. В украинском офисе Саакашвили также подтвердили эту информацию. В партии "Грузинская мечта"информацию о его возвращении опровергли, назвав видео фейковым.

МВД Грузии в свою очередь заявило, что не располагает информацией о пребывании Саакашвили на грузинской территории. "Михаил Саакашвили не находится на территории Грузии, и он не пересекал грузинскую границу. У нас есть информация от украинской стороны, что Саакашвили не выезжал из Украины", - отметил на брифинге представитель МВД Александр Дарахвелидзе. Телеканал Mtavari Arkhi сообщил, что из Зугдиди в Батуми направились подразделения спецназа.

Гарибашвили предупредил об аресте Саакашвили

Между тем премьер-министр Гарибашвили 28 сентября пригрозил, что Саакашвили будет арестован в случае прибытия в Грузию. "Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и направлен в тюрьму. Саакашвили заочно осужден, и он заслуживает тюрьмы", - заявил Гарибашвили, добавив, что надежда Саакашвили на то, что "люди выйдут и будут защищать его, является ложной".

В Грузии Михаил Саакашвили обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса. По двум из них он заочно приговорен к лишению свободы.

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