В Беларуси задержаны десятки человек за комментарии к гибели сотрудника КГБ

Около 50 человек были задержаны в Беларуси после комментариев к гибели сотрудника КГБ во время обыска в Минске, сообщил центр "Весна". Все они находятся в изоляторе в белорусской столице.

В Беларуси задержаны около 50 человек по уголовным обвинениям в оскорблении госслужащего и разжигании ненависти. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна" в четверг, 30 сентября. По его сведениям, задержания проходили 29 сентября и предположительно связаны с комментариями под постами в соцсетях о недавней перестрелке в Минске, в которой погибли сотрудник КГБ и сотрудник IT-компании.

Правозащитникам известны имена и фамилии 35 задержанных. Это жители Минска, Гродно, Гомеля, Бреста, Витебска и других городов. Все они, как сообщается, находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) на улице Окрестина в Минске. Жена одного из них рассказала, что мужа арестовали внезапно: "Мы пошли домой, подходим, а там те трое его уже выводят. Он успел мне шепнуть: "Это КГБ".

Смертельный инцидент во время спецоперации

Информация об инциденте появилась во вторник, 28 сентября, в провластных Telegram-каналах: во время обыска минчанин застрелил сотрудника КГБ. Силовики в ответ застрелили мужчину.

Как позже сообщил Следственный комитет Беларуси, 28 сентября сотрудники органов государственной безопасности проводили "специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". Минчанин отказался открыть дверь в квартиру, и ее взломали. "Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", - рассказали в СК.

Генпрокуратура утверждает, что минчанин "обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом". Обыск был санкционирован заместителем генерального прокурора, из ружья мужчина стрелял дважды.

В этих же провластных Telegram-каналах появилось и видео инцидента, его растиражировали и государственные, и независимые СМИ в Беларуси. На видео не было закрыто лицо мужчины с ружьем, и его довольно быстро опознали СМИ. Это 31-летний программист Андрей Зельцер, он работал в крупнейшей IT-компании в Беларуси. В квартире Зельцер жил вместе с женой и сыном-школьником. СК сообщил, что женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ - "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению".

Погибший сотрудник КГБ одного возраста со стрелявшим - ему тоже был 31 год, у него остались жена и маленький ребенок.

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