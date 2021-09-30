Платформа для видеохостинга YouTube, принадлежащая американскому IT-концерну Google, сообщила в среду, 29 сентября, что, расширяя усилия в борьбе с дезинформацией, начнет удалять контент, который ставит под сомнение любую одобренную в мире вакцину. Это коснется всех видеороликов, в которых говорится, что вакцины опасны или могут приводить к возникновению хронических заболеваний, уточнил вице-президент YouTube Мэтт Халприн в интервью агентству Bloomberg.

Статьи по теме:
Роскомнадзор пригрозил блокировкой видеохостингу YouTube  (9)
МИД РФ грозит немецким СМИ последствиями за блокировку RT на YouTube  (16)

Год назад YouTube уже ввел запрет на некоторые видеозаписи, содержащие критику вакцин от коронавируса. С тех пор платформа удалила более 130 тысяч роликов за "нарушение политики YouTube в области вакцин от COVID-19".

"Мы постоянно видим, что ложные заявления о вакцинах от коронавируса распространяются и на вакцины в целом, и сейчас наступил момент, когда особенно важно расширить работу, которую мы начали с COVID-19, с тем чтобы охватить и другие вакцины", — говорится в официальном блоге YouTube.

Блокировка YouTube каналов Russia Today

Во вторник, 28 сентября, администрация YouTube заблокировала два канала Russia Today на немецком языке. Как сообщили агентству dpa в пресс-службе Google, каналы RT DE были удалены из-за распространения ложной информации о коронавирусе.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были заблокированы за нарушение условий использования YouTube", — уточнили в Google.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной", заявив, что "очень ждет", когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF. Кроме того, она потребовала санкций против самого YouTube.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!