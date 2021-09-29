Роскомнадзор пригрозил блокировкой видеохостингу YouTube

Роскомнадзор заявил, что может заблокировать YouTube, если видеохостинг не снимет ограничения с каналов RT. Ранее главред Russia Today Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала компании.

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Russia Today на немецком языке, пригрозив, что в противном случае видеохостингу будет грозить блокировка. В сообщении Роскомнадзора, которое в среду, 29 сентября, цитирует агентство "Интерфакс", говорится, что ведомство направило Google письмо "с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих российскому СМИ Russia Today".

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В письме Роскомнадзора действия Google названы "актом цензуры в отношении российских СМИ"."В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - указал регулятор.

В Роскомнадзоре также напомнили, что в КоАП РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о "нарушении прав россиян в сети", включая цензуру российских СМИ, предусмотрена "ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей", а "при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей".

Блокировка каналов Russia Today

Накануне главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Она назвала эти действия "медийной войной" и выразила надежду на то, что в России запретят медиакомпанию DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF.

В пресс-службе Google агентству dpa пояснили, каналы RT DE были удалены из-за нарушения правил о ложной информации про коронавирус.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - уточнили в Google.

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