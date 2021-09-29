Кремль сообщил об окончании самоизоляции Путина

Президент России Владимир Путин фактически вышел из режима самоизоляции, 29 сентября он лично встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Песков также отметил, что перед встречей президентов России и Турции принимаются все необходимые меры предосторожности. Путина на переговорах защитят от коронавируса «должным образом», передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что несколько десятков сотрудников служб протокола, безопасности и пресс-службы, которые вовремя не сделали ревакцинацию от коронавируса, заболели.

Самоизоляция Путина пришлась на выборы в Госдуму. Президент проголосовал онлайн 17 сентября. Журналисты обратили внимание, что на видео Кремля у Путина нет мобильного телефона, который нужен для электронного голосования. Песков объяснил, что президент использовал телефон одного из помощников.

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