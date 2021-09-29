Расследование СМИ об отравлении Навального получило премию "Эмми"

Материал CNN, подготовленный в сотрудничестве с Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, удостоен премии "Эмми" в номинации "Репортаж-расследование в новостной программе".

Журналистское расследование нескольких СМИ об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального удостоено американской телевизионной премии "Эмми". Награду в номинации "Репортаж-расследование в новостной программе" получил сюжет, вышедший в эфире телекомпании CNN, сообщило во среду, 29 сентября, жюри "Эмми". Расследование проводилось совместно журналистами CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Участники журналистского расследования пришли к выводу, что на Навального в августе 2020 года совершили покушение с использованием запрещенного боевого отравляющего вещества группы "Новичок" сотрудники спецгруппы ФСБ, действовавшие под прикрытием Института криминалистики. В опубликованном 14 декабря прошлого года материале указывается, что сотрудники ФСБ следили за Навальным несколько лет. Расследователи выяснили, что, согласно базе данных авиаперелетов, члены группы летали в десятки городов России, куда летал и Навальный.

Отравление Навального

Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в Томске и затем перевезен на лечение в Германию. Навальный обвиняет в покушении президента РФ Владимира Путина и ФСБ. Более 50 стран - участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

Премия "Эмми" считается самой престижной мировой наградой в области телевидения. Название премии происходит от слова immy - так называлась передающая вакуумная трубка в первых телевизионных камерах.

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