Швеция отменяет почти все антикоронавирусные ограничения

Власти объяснили этот шаг высоким уровнем вакцинации населения в стране. Непривитым рекомендуется соблюдать дистанцию и избегать многолюдных мероприятий.

Швеция со среды, 29 сентября, отменяет почти все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщил шведский телеканал SVT. В числе прочего, отменяются ограничения на количество участников общественных и частных мероприятий, прекращает действовать рекомендация работать удаленно.

При этом тем, у кого есть симптомы, рекомендуется оставаться дома и проверяться на коронавирус. Людям, не прошедшим полную вакцинацию, советуют соблюдать дистанцию и избегать многолюдных мероприятий.

"Все, что делается сейчас, основано на том, что в Швеции высокий уровень вакцинации. Чтобы мы чувствовали себя в безопасности, она должна быть еще выше. Если вы еще не вакцинированы, то самое время сделать это сейчас", - заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Высокий уровень вакцинации населения

По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, 83,6% жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 76,5% привиты полностью. Всего в Швеции с начала пандемии было выявлено 1 151 173 случая коронавируса, от последствий заражения умерли 14 850 человек.

Еще 25 сентября большинство антикоронавирусных ограничений отменила Норвегия. "Как общество, мы должны учиться жить с вирусом. Поэтому важно, чтобы те, кто не был вакцинирован, сделали это", - заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Власти Дании отменили все коронавирусные ограничения с 10 сентября. Правительство заявило, что больше не считает SARS-CoV-2 опасной для общества инфекцией.

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