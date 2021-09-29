Сотрудников ВОЗ подозревают в сексуальном насилии: не менее 75 жертв

Сотрудников ВОЗ и ООН подозревают в сексуальном насилии в ДР Конго. Об огромных "масштабах сексуальной эксплуатации и надругательств" говорится в отчете независимой комиссии. Глава ВОЗ принес извинения.

Независимая комиссия выдвинула серьезные обвинения в сексуальной эксплуатации против сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ООН и других гуманитарных миссий. Согласно заключительному отчету, опубликованному во вторник, 28 сентября, сотрудники этих организаций во время операции по борьбе с тропической лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго подвергли сексуальному насилию десятки людей. Преступления совершались в период с августа 2018 по июнь 2020 года.

В 35-страничном документе говорится об огромных "масштабах сексуальной эксплуатации и надругательств". Так, комиссия опросила 75 жертв, 63 из них - женщины, еще 12 - мужчины. По словам потерпевших, сотрудники ВОЗ и других организаций обещали им работу в обмен на интимные услуги. Кроме того, были случаи изнасилований, по меньшей мере 29 женщин забеременели. Подозреваемые - 83 мужчины, среди них - 21 сотрудник ВОЗ.

Глава ВОЗ принес извинения за случаи сексуального насилия в ДР Конго

Количество жертв и предполагаемых преступников может быть больше, их окончательный список еще не составлен, говорится в отчете.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус принес извинения за случаи сексуального насилия в ДР Конго со стороны сотрудников организации. "Мне очень жаль", - сказал он во вторник в Женеве. Теперь его "первоочередной задачей является не извинение преступников, а их привлечение к ответственности", подчеркнул глава Всемирной организации здравоохранения.

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