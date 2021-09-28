В России - максимум смертей от ковида за сутки за всю пандемию

Число летальных исходов от COVID-19 в России за последние 24 часа составило 852 человека. Это максимальный показатель за все время эпидемии коронавируса в РФ.

В России от последствий коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались еще 852 человека. Это - максимальный показатель за все время пандемии, сообщил московский оперативный штаб по борьбе с инфекцией во вторник, 28 сентября. Суточное количество летальных случаев в России превышает 800 уже многие дни. По данным оперштаба, всего за время пандемии в РФ от коронавируса скончался 205 531 пациент.

Как сообщил оперштаб, за минувшие сутки в России выявлено еще 21 559 случаев заражения. 27 сентября было зафиксировано 22 236 новых случаев. Больше всего новых заражений зафиксировано в Москве - 2541 (днем ранее - 3387), Санкт-Петербурге (1530) и в Московской области (1450).

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Въезд в США лишь для привитых одобренными вакцинами

Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что с ноября въезжать на территорию в США смогут лишь те, кто привит вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или властями США. Это вакцины, произведенные компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, а также китайские Sinopharm и Sinovac.

Российские вакцины, в том числе "Спутник V", в список одобренных препаратов не входят. Примечательно, что ранее для россиян не было ограничений на въезд в США. Для въезда в страну им были необходимы лишь виза и отрицательный тест на COVID-19.

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