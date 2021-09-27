Мария Колесникова награждена премией Вацлава Гавела

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, осужденная на 11 лет лишения свободы, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Награду от имени Марии получила ее сестра.

Лауреатом премии Совета Европы имени Вацлава Гавела в 2021 году стала одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова. Это решение было оглашено в понедельник, 27 сентября, на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Вручая награду, председатель ПАСЕ Рик Дамс заявил: "Сопротивляясь режиму, который избрал силу и жестокость против мирных и законных протестов, Колесникова показала, что она готова рискнуть собственной безопасностью ради дела, более важного, чем она сама - она проявила истинное мужество".

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От имени Колесниковой, осужденной недавно судом в Минске к длительному сроку лишения свободы, премию получила ее сестра Татьяна Хомич.

Премия Вацлава Гавела, названная в честь бывшего диссидента, а затем - президента Чехии, была учреждена в 2013 году. Ее сумма составляет 60 тысяч евро. Лауреатами премии, в числе прочих, становились российская правозащитница Людмила Алексеева и правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий.

Дело Марии Колесниковой

Белорусский музыкант Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико. После его ареста она стала одной из ключевых фигур протеста против режима белорусского правителя Александра Лукашенко. Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе.

В начале сентября этого года Минский областной суд признал Колесникову виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, и приговорил к 11 годам тюрьмы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

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