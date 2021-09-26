Песков: Путин относится к выборам как к ”очень конкурентным, прозрачным и честным”

Президент России Владимир Путин относится к прошедшим выборам как к ”действительно очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым”. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе ”Москва. Кремль. Путин” на канале ”Россия 1”.

Песков отметил, что в результатах выборов есть и ”неожиданные элементы”: появление новых партий и ”неожиданные” успехи некоторых партий. К ”прогнозируемым элементам” Песков отнес ”безусловное подтверждение лидерства” ”Единой России”, пишет Дождь.

”Выборы разносторонние, но, главное, они конкурентные и честные”, ― сказал Песков. Электронное голосование он назвал ”прекрасной практикой”. ”Я уже двое голосований голосую электронно и, честно говоря, я уже никогда не хотел бы ходить на участки”, ― сказал пресс-секретарь президента.

Песков выразил надежду, что что программа электронного голосования станет всероссийской.

20 сентября Владимир Путин обсудил итоги выборов на встрече председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. По словам президента, он рассчитывает, ”что депутаты Госдумы VIII созыва сделают все, что от них зависит, чтобы оправдать доверие своих избирателей”. ”У нас одна общая цель — процветание России и ее граждан”, — сказал Путин.

24 сентября ЦИК утвердил итоги выборов и признал их состоявшимися. ”Единая Россия” получила 324 мандата, КПРФ — 57, ”Справедливая Россия ” — 27, ЛДПР — 17, ”Новые люди” — 13, ”Родина”, ”Партия роста”, ”Гражданская платформа” — по одному мандату, самовыдвиженцы — пять мандатов.

Жалобы оппозиционеров на итоговом заседании не рассмотрели. По словам Памфиловой, Центризбирком не получил ни одной жалобы, которая бы требовала коллегиального рассмотрения.

25 сентября на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий президент поздравил ”Единую Россию” с ”убедительной победой” и отметил, что партия доказала свое лидерство.

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