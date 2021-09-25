В Исландии могут возникнуть проблемы с формированием нового правительства

В новый парламент Исландии из-за раздробленности политического ландшафта могут пройти девять партий - рекордное количество. В этом случае переговоры о создании правящей коалиции будут затруднены.

В Исландии в субботу, 25 сентября, проходят выборы нового парламента страны - альтинга. Глава нынешнего правительства Катрин Якобсдоттир надеется, что возглавляемая ею партия "Движение левых "зеленых" получит необходимое количество голосов для ее переизбрания на посту премьера. В настоящее время в правящую коалицию, помимо "Движения левых "зеленых", входят консервативная Партия независимости и занимающая правоцентристские позиции Прогрессивная партия.

Однако эксперты не исключают, что для парламентского большинства потребуется участие как минимум четырех партий вместо нынешних трех. Однопалатный альтинг, который считают старейшим парламентом в Европе, насчитывает 63 места, поэтому правящей коалиции понадобятся по меньшей мере 32 мандата.

Партийный ландшафт Исландии, не входящей в состав Евросоюза, с населением около 360 тысяч человек, сильно раздроблен. Согласно последним опросам, в парламент страны могут пройти девять партий, что станет рекордным количеством. В этом случае переговоры о создании правящей коалиции будут затруднены. Приоритетными темами избирательной кампании были изменение климата, а также влияние кризиса вызванного пандемией коронавируса, на исландскую систему здравоохранения и на экономику, которая в значительной степени зависит от туризма. Первые итоги голосования ожидаются примерно к 22.00 по местному времени.

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