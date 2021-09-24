Трагедия на Эльбрусе. Во время восхождения погибли пять альпинистов, 14 удалось спасти

Операция по поиску и спасению людей, находившихся на высоте около 5400 метров, продолжалась более семи часов.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках [специальном гусеничном транспорте] и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", — сказали агентству Интерфакс в пресс-службе МЧС России.

По словам начальника главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина, многие альпинисты получили травмы. "Известно, что сильное обморожение почти у всех. У некоторых имеются переломы конечностей. "Медицина катастроф" сейчас встречает их на высоте почти 4000 метров", — сказал он агентству ТАСС.

Надежин уточнил, что спасательная операция уже завершена, она продолжалась более семи часов.

Группа туристов запросила помощь после ухудшения погоды на горе Эльбрус. По словам источника ТАСС, группа состояла из альпинистов, приехавших на восхождение из 11 регионов России. Источник агентства Интерфакс уточнял, что все альпинисты — "старше 30 лет, в большинстве своем без опыта".

По словам представителя ведомства, спасенных людей "посадили в ратрак", специальный гусеничный транспорт.

Группа находилась на высоте около 5400 метров. Скорость ветра здесь достигала 40 метров в секунду, температура — минус 20 градусов. Крайне осложнена видимость, что затрудняло спасательную операцию, сообщают в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Поиски также затруднялись тем, что группа разбрелась, сказал в беседе с ТАСС представитель регионального МЧС.

В операции участвовали около 70 спасателей и 16 единиц техники. Представители Следственного комитета сообщают, что по факту гибели альпинистов начата проверка.

Еще одна смерть



Ранее представитель поисково-спасательного отряда сказал в беседе с ТАСС, что группу бросил один из сопровождавших ее гидов. "Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их", — говорил представитель спасотряда.

Однако организатор восхождения Денис Алимов из клуба Elbrus.guide рассказал ТАСС и Интерфаксу, что группу сопровождали четверо профессиональных альпинистов, которые сделали для спасения людей все возможное.

По словам Алимова, в группе изначально было 20 человек — 16 участников похода и четверо гидов. Когда группа отправлялась в путь, "был сильный ветер, но погода была устойчивая, никаких опозданий не было", — говорит он.

Первые проблемы при восхождении начались, когда одной из участниц похода стало плохо. Тогда один из сопровождающих и эта девушка начали спуск на седловину Эльбруса, а остальные продолжили путь к вершине.

Как говорит Алимов, о том, что происходило дальше, он узнал от гида, сопровождавшего девушку. "С его слов, буквально через полчаса резко ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря, — цитирует Алимова ТАСС. — Возможно, резко упало давление, потому что девушке даже при потере высоты стало хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида".

Алимов уточнил, что девушка скончалась около 11:00-12:00. Тогда гид обозначил место, где находилось ее тело рюкзаком и начал дожидаться остальных членов группы. Поскольку участники похода вовремя не спустились, около 15:00 он связался с лагерем и начал самостоятельно спускаться. Затем он вызвал спасателей МЧС.

Группа разделилась на три части



Тем временем, как объяснил Алимов, один из участников похода, отправившихся к вершине, сломал ногу. Погода при этом стала резко ухудшаться. "Вероятно, из-за этого группа потеряла время, погода катастрофически ухудшилась", — рассказал Алимов ТАСС.

Тогда участники похода решили разделиться, чтобы те, кто может дойти быстрее, не ждали более медленных. "Они приняли решение разделить группу на три взвода — на тех, кто идет быстрее, и тех, кто медленнее, — рассказывает Алимов. — По мере спуска в одной из групп умерли еще два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше".

Организатор похода рассказал, что гиды получили сильные обморожения и травмы. "Один из них практически ослеп, его сильно посекло снегом", — говорит Алимов.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России, ее высота составляет 5642 метра над уровнем моря.

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