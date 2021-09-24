В соцсетях он написал, что главной целью новых властей Афганистана в области образования является исламизация образовательной системы, и для этого нужны соответствующие кадры.

По некоторым сообщениям, около 70 преподавателей, включая профессоров и докторов наук, подали в отставку после назначения Гайрата. Пользователи соцсетей назвали его приход оскорблением истории ведущего вуза страны.

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Сам Гайрат обладает степенью бакалавра гуманитарных наук, что является высшим образованием, но представляет низшую из существующих ученых степеней. Его предшественником на посту ректора был профессор, известный в Афганистане интеллектуал Мухаммад Осман Бабури.

По данным издания The Khaama Press News Agency, даже некоторые талибы выразили сомнения в достаточной квалификации Гайрата для управления вузом.

В ответ на это Гайрат напомнил, что работал в министерстве образования Афганистана еще при прежнем правительстве и имеет большой опыт в этой системе.


Также в соцсетях Гайрату припомнили его прошлогодний твит, в котором он призывает убивать журналистов-шпионов, говорящих неправду.

В данный момент оригинальный твит удален.

Пользователи "Твиттера" пишут, что каждое новое назначение правительства талибов показывает, насколько оно бездарно в вопросах управления страной. По мнению многих, Афганистан отброшен по меньшей мере на несколько веков назад и вряд ли сможет оттуда выбраться при полностью убитой системе образования.

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