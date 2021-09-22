Невакцинированным в Германии не будут выплачивать компенсацию на время карантина

С 1 ноября в Германии не будут выплачивать денежные компенсации зарплаты людям, которые из-за карантина не выходили на работу. Это относится к тем, у кого нет противопоказаний к вакцинации. Если человек заболел короной и отправился на карантин, то он не будет на время карантина получать денежную компенсацию от работодателя, сообщает канал OstWest.

Этот указ согласовали сегодня на заседании министры здравоохранения земель, от голосования воздержались представители Бремена и Тюрингии. Федеральный закон о защите от инфекций предусматривает эту норму, так как уже достаточно вакцин в свободном доступе и все могут её получить.

Сотрудники, которые вынуждены оставаться дома из-за карантина, имеют право на полную компенсацию заработной платы от государства в течение первых шести недель. Также начиная с 7 недели государство может платить 67% зарплаты. Сотрудникам не нужно писать специальные заявления, если они находятся на карантине меньше 6 недель, они продолжают получать свои деньги напрямую от работодателя, который должен потом запросить возмещение средств от компетентного органа. Только начиная с 7-й недели сотрудники должны сами подавать заявление о компенсации зарплаты из-за карантина.

Ранее министр здравоохранения Йенс Шпан выступил за прекращение выплаты финансовой компенсации невакцинированным людям: «Между прочим, дело не в давлении, а в справедливости по отношению к вакцинированным. Почему другие должны платить из-за того, что кто-то решил не вакцинироваться?»

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!