"Я расстроен, что вы назвали меня убийцей”: американские журналисты рассказали о реакции Путина на слова Байдена

Интернет-газета "Znak.com"

Vladimiras Putinas, Joe Bidenas Foto: Itar-Tass / Scanpix

Президент РФ Владимир Путин был расстроен из-за слов американского лидера Джо Байдена, который назвал его убийцей. Об этом говорится в книге журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Роберта Коста ”Опасность” (”Peril”), отрывки из которой приводит телеканал ABC. Об этом сообщает Znak.

Американские журналисты описали телефонный разговор, который провели Путин и Байден 13 апреля. Он прошел вскоре после того, как президент США в интервью ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина ”убийцей”. ”Я расстроен [разочарован тем], что вы назвали меня убийцей”, — приводятся в книге слова Путина. В ответ Байден вынужден был объяснять, что его слова об убийце были непреднамеренными. ”Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это интервью было на совершенно другую тему”, — сказал президент США российскому президенту, после чего пригласил его на личную встречу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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