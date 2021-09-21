Вашингтон и Лондон подвергли резкой критике выборы в Госдуму РФ

США и Великобритания дали оценку парламентским выборам в России. По мнению двух стран, прошедшие выборы стали серьезным шагом назад для демократических свобод в стране.

США подвергли резкой критике проведение парламентских выборов в России, которые были омрачены обвинениями в фальсификации. Как отмечается в обнародованном в понедельник, 20 сентября, в Вашингтоне заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, выборы в Госдуму 17-19 сентября проходили в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре голосования.

Аналогичную позицию выразил Лондон. Как отмечается в заявлении министерства иностранных дел Великобритании, прошедшие в России выборы в Госдуму не сказались положительным образом на демократии в стране из-за ряда действовавших в процессе голосования ограничений. Парламентские выборы в РФ охарактеризованы как "серьезный шаг назад для демократических свобод в стране".

The UK has expressed concern about the exclusion of credible opposition candidates & the undermining of democratic processes during the Russian State Duma elections.

Russia must adhere to the international commitments it signed up to. FCDO statement 👇https://t.co/f35LXmtrR3

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) September 20, 2021

Россию обвиняют в ограничении политического плюрализма



"Использование российскими властями законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" в значительной степени ограничило политический плюрализм и препятствовало осуществлению гражданских и политических прав российского народа", — указано в заявлении Госдепартамента.

Ограничения со стороны властей РФ, которым предшествовали широкомасштабные усилия, направленные на маргинализацию независимых политических фигур, также помешали Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и ее Парламентской ассамблее осуществлять наблюдение на выборах, что снизило уровень прозрачности, которая необходима для честных выборов, подчеркнул глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Москве напоминают о несоблюдении международных обязательств



Меры, которые российские власти принимают, чтобы маргинализовать гражданское общество, заставить замолчать независимые СМИ и исключить по-настоящему оппозиционных кандидатов из участия в выборах, подрывают плюрализм и противоречат международным обязательствам РФ, заявил Форин-офис.

США и Великобритания призывают Россию соблюдать международные обязательства по уважению прав и основных свобод человека, а также прекратить кампанию по оказанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ.

Ни Вашингтон, ни Лондон не признают проведение выборов в Госдуму РФ на территории суверенной Украины и напоминают о непризнании вхождения Крыма в состав РФ.

Россия отвергает обвинения



Посольство РФ в Вашингтоне назвало утверждения Госдепа о "несвободных и непрозрачных" выборах в России голословными. "Народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы", — говорится в заявлении.



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