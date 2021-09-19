Скандал с подлодками: Париж поставил под сомнение прочность союза с НАТО

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о кризисе в отношениях с Вашингтоном на фоне передачи США Канберре технологий по строительству атомных подлодок.

Франция назвала отношения с НАТО напряженными на фоне сообщений о том, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который подразумевал реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в субботу, 18 сентября, в эфире французского телеканала France 2, что данное решение осложнило взаимодействие Парижа с Североатлантическим альянсом.

"Следует также поставить под сомнение прочность союза с Соединенными Штатами", - подчеркнул Ле Дриан, добавив, что если речь идет о "настоящем альянсе", то его участники "разговаривают друг с другом и демонстрируют взаимное уважение, что в данном случае не имело место быть".

По мнению главы внешнеполитического ведомства Франции, произошедшее поставило под угрозу новую стратегическую концепцию НАТО. Руководитель МИД в этой связи заявил о "лжи" и отсутствии доверия: "Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе". По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.

Ле Дриан обвинил Лондон в оппортунизме

"Мы отозвали наших послов в (Канберре и Вашингтоне. - Ред.) для переоценки ситуации", - констатировал французский министр. "Применительно к Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости отзывать нашего посла для объяснений", - добавил он.

НАТО придется учесть произошедшее при пересмотре стратегии альянса на саммите в Мадриде в 2022 году, уточнил глава французского внешнеполитического ведомства. Париж сделает приоритетом разработку стратегии безопасности ЕС в рамках председательства в Совете Евросоюза в первой половине 2022 года, подчеркнул Ле Дриан.

Глава Военного комитета НАТО попытался сгладить последствия кризиса

В свою очередь председатель Военного комитета НАТО - высшей военной инстанции Североатлантического альянса - адмирал Роб Бауэр попытался сгладить последствия нынешнего кризиса, заявив, что они вряд ли повлияют на "военное сотрудничество" в рамках альянса.

Новый оборонный союз Австралии, США и Великобритании

Американский президент Джозеф Байден 15 сентября объявил о новом оборонном союзе Австралии, США и Великобритании, в рамках которого Канберре будут переданы американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала. Союз, по оценкам экспертов, направлен на противодействие усилению Китая. Данный шаг вызвал раздражение Парижа, который лишился контракта на поставку подлодок в Австралию на сумму в 56 млрд евро, подписанного в 2016 году, уточнило агентство dpa.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что "Франция является важным партнером и старейшим союзником" Вашингтона, и тот "чрезвычайно дорожит" этими отношениями.

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