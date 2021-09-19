Более 100 афганских журналистов попросили о помощи

По данным "Репортеров без границ", 103 сотрудника СМИ, в том числе 20 женщин, выступили с анонимным обращением, в котором завили, что "журналистика в Афганистане находится под угрозой исчезновения".

Более 100 афганских журналистов анонимно обратились к международному сообществу через международную правозащитную организацию "Репортеры без границ" (RSF), выразив озабоченность судьбой средств массовой информации в этой стране после захвата власти в ней членами радикального исламистского движения "Талибан". Под обращением, озаглавленным "Журналистика в Афганистане находится под угрозой исчезновения" и обнародованным в субботу, 18 сентября, подписались 103 сотрудника СМИ, в том числе 20 женщин, представляющих различные политические и этнические круги.

Большинство из них пока еще продолжают работать в Кабуле или в провинциях Афганистана. Некоторые скрываются, опасаясь за свою безопасность, а десяти из 103 подписантов удалось бежать из страны. Все они предпочли не раскрывать личностей, поскольку боятся репрессий против себя или членов своих семей. Авторы обращения озабочены, что журналистика и плюрализм мнений могут полностью исчезнуть из афганских СМИ.

Афганистан занимает 122-ю строку в рейтинге свободы прессы

По словам главы немецкого отделения RSF Кристиана Мира (Christian Mihr), составители документа требуют того же, что и правозащитники: помощи без бюрократии, гарантий защиты, особенно для женщин-журналистов, а также конкретной поддержки бежавшим работникам СМИ. "Талибан" продемонстрировал, что не потерпит свободной прессы ни в Кабуле, ни в провинциях", - добавил Мир.

В последние четыре недели RSF направлял в МИД Германии несколько раз обновлявшийся перечень сотрудников СМИ, находящихся в зоне повышенного риска в Исламской Республике. На момент последнего обновления список содержал имена более 152 журналистов. Между тем министерство внутренних дел Германии решило в порядке исключения одобрить принятие 2600 лиц из этой страны, особо нуждающихся в защите, а также членов их семей.

По данным RSF, Афганистан занимает 122-ю строку рейтинга свободы прессы среди 180 государств мира.

Захват талибами власти в Афганистане

В мае 2021 года администрация США объявила о полном выводе сил из Афганистана. После ухода западных войск талибы за считанные недели захватили власть в стране. Боевики радикального движения вошли в Кабул 15 августа, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всей территорией республики. После захвата власти талибами, по данным Вашингтона, США и их союзники помогли покинуть страну более 122 тысячам мирных жителей.

Со 2 сентября в Афганистане прошел целый ряд женских протестов с требованиями уважать права женщин и предоставить им должности в новом кабинете министров страны. Талибы разогнали эти выступления, в том числе с применением слезоточивого газа. Журналистов, которые освещали протесты, избивали.

Deutsche Welle начала вещание на коротких волнах для Афганистана

При этом 10 сентября из Исламской Республики были эвакуированы десять корреспондентов медиакомпании Deutsche Welle, а также члены их семей - всего 72 человека. Спустя три недели после вывода с Гиндукуша всех западных войск, им удалось благополучно пересечь границу с Пакистаном через КПП "Торкхам". После ряда неудачных попыток обеспечить эвакуацию по воздуху было решено вывезти сотрудников DW наземным путем через афгано-пакистанскую границу.

С 13 сентября DW начала ежедневно транслировать на коротких волнах радиопередачи на языках дари и пушту, чтобы предоставлять достоверную информацию слушателям из Афганистана. Запуск новой коротковолновой радиослужбы анонсировал генеральный директор медакомпании Петер Лимбург (Peter Limbourg).

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