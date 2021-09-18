Google Play и App Store удалили приложение "Навальный" в день выборов

Приложение "Навальный", в котором были доступны рекомендации "Умного голосования", удалено из Google Play и App Store, сообщили соратники оппозиционера утром в пятницу, когда в России начались выборы. Источник, близкий к компании Google, сказал Би-би-си, что компания пошла на это из-за серьезных угроз преследования сотрудников в России. Накануне власти пригрозили Google и Apple штрафами и даже уголовной ответственностью.

Как сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков, Google и Apple удалили приложение из своих магазинов в 8 утра по московскому времени. Еще один соратник Навального Иван Жданов назвал удаление приложения "постыдным актом политической цензуры". По его словам, власти России и российская пропаганда "будут в восторге" от этого решения.

Поздно вечером в пятницу социальная сеть "Телеграм" заблокировала деятельность ботов, связанных с предвыборной агитацией в России, в том числе бот "Умного голосования".

"Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" - закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной, и призываем пользователей Telegram уважать ее - с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией",- написал в своём телеграм-канале основатель сети Павел Дуров.

Он также сообщил, что Аpple и Google также требовали от "Телеграм" удалить "публично доступную информацию в соответствии с законами отдельных стран" под угрозой исключения приложения из аппсторов.

17-19 сентября в России проходят выборы, в том числе депутатов Госдумы. Приложение "Навальный" исчезло из Google Play и App Store в тот момент, когда избирательные участки открылись в московском часовом поясе.

Накануне вечером команда оппозиционера сообщала о перебоях в работе приложения "Навальный", а также о DDoS-атаке на телеграм-бот "Умного голосования". Кроме того, в ночь на четверг на несколько часов в ряде регионов был заблокирован сервис Google Docs, где команда Навального опубликовала списки кандидатов, поддерживаемых "Умным голосованием".

Основание удаления приложения - признание Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, следует из ответа Apple, который опубликовал Жданов. В сообщении Apple также говорится, что, по версии Генпрокуратуры, приложение "нарушает российский закон, позволяя вмешиваться в выборы".

Жданов ранее возлавлял ФБК (признан также организацией, выполняющей функции иностранного агента), а сейчас объявлен в розыск и находится за пределами России. "Google и Apple совершают огромную ошибку", - заявил он.

"Нет и не может существовать правовой реальности, в которой публикация списка поддерживаемых кандидатов на выборах является "экстремизмом" или просто чем-то незаконным. Это зарегистрированные кандидаты на официальных выборах, любой вправе высказывать свое мнение относительно их поддержки", - написал в "Фейсбуке" Волков.

"Опасаясь рассердить российское правительство"

Источник, близкий к компании Google, сказал Би-би-си, что решение об удалении приложения из Google Play на территории России было принято в 04:00 по "российскому времени" - вероятно, он имел в виду московское время.

Источник уточнил, что компания пошла на это из-за требований регулирующего органа и "серьезных угроз уголовного преследования конкретных сотрудников в России". По его словам, эти угрозы прозвучали как публично, так и в частном порядке.

Решение не должно повлиять на тех россиян, которые уже скачали приложение - с точки зрения Google, нет технических причин, по которым оно не должно работать в обычном режиме, заявил Би-би-си. По его данным, контент соратников Навального по-прежнему доступен через поиск Google, включая информацию о приложении Smart Voting, даже если его нельзя загрузить через Google Play.

О том, что Google удалил приложение в России из-за угроз завести уголовные дела на местных сотрудников компании, пишут со ссылкой на источники также газета New York Times и агентство Блумберг. Источник NYT New York Times отказался раскрывать имена работников, "опасаясь рассердить российское правительство".

"Шаги в правильном направлении"

Роскомнадзор требовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" еще в августе, заявляя, что оно "используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации". На том же основании власти добивались удаления ссылок на проект "Умное голосование" в поисковой выдаче.

7 сентября после внесения "Умного голосования" в реестр запрещенной информации "Яндекс" перестал показывать ссылки на проект, а Google - нет. 13 сентября в московский офис Google приходили судебные приставы, требуя удаления ссылок по иску компании, запатентовавшей торговый знак "Умное голосование".

Отказ Google и Apple удалить приложение "Навальный" и ссылки на проект, цель которого - координация голосования за одного кандидата не от "Единой России", будет считаться вмешательством в российские выборы, предупреждал Роскомнадзор.

За день до начала выборов, 16 сентября, представители Google и Apple присутствовали на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. На нем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин предупредил, что компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение команды Навального из своих магазинов.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров заявил, что "противоправные действия и преступное бездействие" компаний могут привести даже к уголовному преследованию сотрудников в их российских офисах.

Представители Apple на заседании ссылались на "правовые тонкости", не позволяющие материнской компании воздействовать на портал App Store для удаления приложения "Навальный", говорил глава комиссии Андрей Климов.

В пятницу Климов заявил журналистам, что комиссия рассматривает удаление приложения "Навальный" из App Store и Google Play как "шаги в правильном направлении". По его словам, это сделали сами компании "после целого ряда мероприятий" - вызова посла США в МИД, предписаний Генпрокуратуры и блокировок Роскомнадзора. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли приветствовать шаги Google и Apple, сказал: "Безусловно, конечно. Выполнение законных требований".

В пятницу также стало известно, что корпорация Apple закрыла для пользователей из России доступ к новой функции Private Relay ("Частный узел"), которая до этого работала в бета-версиях новых операционных систем MacOS и iOS. Эта функция позволяет скрыть настоящий IP-адрес при использовании на различных ресурсах.

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