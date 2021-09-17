Путин сообщил о десятках больных "ковидом" в его окружении

В окружении Путина заразились люди, обеспечивающие его безопасность, сообщил пресс-секретарь президента Песков. Сам Путин, по его словам, здоров и работает в обычном режиме.

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились десятки людей, в связи с этим он будет несколько дней находиться на самоизоляции.

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ в четверг, 16 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что в окружении Путина заразились, главным образом, те, "кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства". "Кто-то был инфицирован, и поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей", — пояснил он, добавив, что сам Путин проходит необходимое тестирование и работает в обычном режиме.

Дополнительные меры для обеспечения здоровья Путина



Песков утвердительно ответил на вопрос, хватает ли в настоящее время людей для обеспечения безопасности и работы главы государства. Он не исключил, что в связи со сложившейся ситуацией для обеспечения здоровья президента будут приниматься дополнительные меры, однако подчеркнул, что этому будет предшествовать серьезный анализ.

Пресс-секретарь Путина также сообщил, что десятки людей из окружения президента заболели ковидом, скорее всего, в сентябре, при этом все они переносят болезнь легко, ему не известно ни об одном тяжелом случае. Владимир Путин сообщил об уходе на самоизоляцию 15 сентября.

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