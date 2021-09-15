Изменение климата: в мире теперь в два раза больше дней, когда зашкаливает за 50°C

Глобальный анализ Би-би-си показал, что количество чрезвычайно жарких дней в году, когда температура достигает 50°C, с 1980-х годов удвоилось.

Теперь они также случаются в большем количестве регионов мира, чем раньше, создавая беспрецедентные проблемы для нашего здоровья и образа жизни.

Общее количество дней, когда температура превышала 50°C, росло в каждом десятилетии, начиная с 1980 года. В среднем между 1980 и 2009 годами температура превышала 50°C примерно 14 дней в году.

В период с 2010 по 2019 год это число выросло до 26 дней в году.

В тот же период температура 45°C и выше ежегодно наблюдалась в среднем на две недели больше.

"Увеличение числа жарких дней стопроцентно связано с сжиганием ископаемого топлива", — говорит Фридерике Отто, заместитель директора Института изменения окружающей среды Оксфордского университета.

По мере того, как вся планета нагревается, экстремальные температуры становятся более частым явлением.

Высокая температура воздуха может стать смертельной для людей и серьезно сказывается на состоянии зданий, дорог и энергосистем.

Температуры в 50°C и выше в основном наблюдаются на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива.

Однако после рекордных +48,8°C в Италии и +49,6°C в Канаде минувшим летом ученые предупредили, что дни с температурой выше 50°C станут регулярным явлением и в других местах, если человечество не сократит вредные выбросы в атмосферу.

"Нужно действовать быстро. Чем быстрее мы сократим выбросы, тем лучше будет всем", — говорит Сихан Ли, исследователь климата из Школы географии и окружающей среды Оксфордского университета.

"Из-за продолжающихся выбросов и бездействия эти экстремальные тепловые явления не только станут более серьезными и частыми, но и сделают реагирование на них и восстановление после них более сложным", — предупреждает СиханЛи.

Анализ Би-би-си также показал, что за последнее десятилетие максимальные температуры повысились на 0,5°C по сравнению с долгосрочным усредненным значением с 1980 по 2009 год.

В разных регионах это повышение ощущалось по-разному: в Восточной Европе, южной части Африки и Бразилии наблюдалось повышение максимальных температур более чем на 1°C, а в некоторых частях Арктики и Ближнего Востока было зарегистрировано повышение более чем на 2°C.

Ученые призывают мировых лидеров к безотлагательным действиям на саммите ООН в Глазго в ноябре, где правительствам будет предложено взять на себя обязательства по новым сокращениям выбросов, чтобы ограничить глобальное повышение температуры.

Экстремальные температуры



Даже если абсолютные значения и не достигают 50°C, высокие температуры и влажность создают серьезный риск для здоровья.

Согласно исследованию Университета Рутгерса в США, опубликованному в прошлом году, к 2100 году до 1,2 млрд человек во всем мире могут пострадать от жары и теплового стресса, если нынешний уровень глобального потепления сохранится. Это как минимум в четыре раза больше, чем количество страдающих от экстремальных температур в настоящее время.

Людям приходится приспосабливаться к новым условиям жизни, поскольку сильная жара делает более вероятными засухи и лесные пожары. Хотя этому могут способствовать и другие факторы, изменение климата также является важной составляющей в опустынивании отдельных регионов.

Фермер Шейх Казем Аль Кааби растит пшеницу в центральном Ираке. Когда-то почва здесь была достаточно плодородной, чтобы обеспечивать урожаем его и соседей, но со временем пересохла.

Почти все жители его деревни уехали искать работу в другие провинции.

"Вся эта земля была зеленой, но всего этого больше нет. Теперь это пустыня", — говорит он.

Методология



В регионе, где я живу, температура превысила 50°C. Почему она не указана?

Отчеты о рекордных температурах обычно получают из замеров, сделанных на отдельной метеостанции, но данные, которые мы изучили, представляют более крупные области, чем те, которые покрываются одной метеорологической станцией.

Например, национальный парк Долина Смерти на юге Калифорнии — одно из самых жарких мест на Земле. Летом температура в некоторых частях парка регулярно превышает 50°C. Но среднее значение максимальной температуры для большей по размеру территории измеряется с использованием нескольких различных источников, и эта усредненная цифра не достигает 50°C.

Откуда взяты данные?

Би-би-си использовала максимальные суточные температуры из глобального набора данных ERA5 с высоким разрешением, созданного Службой изменения климата Copernicus. Эти данные часто используются для изучения глобальных климатических тенденций.

ERA5 объединяет фактические наблюдения за погодой из многих источников, таких как станции и спутники, с данными современных моделей прогнозирования погоды.

Этот процесс помогает восполнить пробелы, получившиеся из-за того, что не вся территория планеты покрывается метеостанциями, и помогает лучше понять механизмы и природу изменения климата.

Что мы анализировали?

Используя данные о максимальной дневной температуре с 1980 по 2020 год, мы определили, как часто она превышала 50°C.

Мы подсчитали количество дней и мест с максимальной температурой 50°C или выше в течение каждого года, чтобы определить тенденцию с течением времени.

Мы также изучили тенденцию изменения максимальных температур, вычислив разницу между средней максимальной температурой над сушей и морем за последнее десятилетие (2010-2019 гг.) по сравнению с 30 предшествовавшими годами (1980-2009 гг.).

Что подразумевается под "локацией"?

Площадь каждого участка составляет примерно 25 кв. км (на экваторе — около 27-28 кв. км). Эта система координат охватывает большие площади и различные типы ландшафта. Локации представляют собой квадраты размером 0,25 градуса широты на 0,25 градуса долготы.

Над проектом работали:

Методология разработана при поддержке ученых Сихана Ли из Школы географии и окружающей среды Оксфордского университета и Зика Хаусфатера из Berkeley Earth and Carbon Brief. Рецензия — Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. Би-би-си выражает благодарность профессору Эду Хокинсу из Университета Рединга, а также профессору Ричарду Беттсу и Джону Цезарю из Метеорологического бюро Великобритании.

Анализ данных — Нассос Стилиану и Бекки Дейл. Дизайн — Прина Шах, Сана Джасеми и Джой Роксас. Разработчики — Катриона Моррисон, Бекки Раш и Скотт Джарвис. Разработка данных — Элисон Бенджамин. Исследовательская работа — Намака Хошнау. Дополнительное исследование Стефани Стаффорд. Интервью с Фридерике Отто — Моника Гарнси.

Визуализация климатических данных любезно предоставлена профессором Эдом Хокинсом и Университетом Рединга.

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