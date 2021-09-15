Оживить мамонтов. Ученые из США пытаются вернуть на Землю животных, вымерших тысячи лет назад

Группа американских ученых и предпринимателей, объединившихся в компанию Colossal, объявила о планах по возвращению к жизни шерстистых мамонтов, вымерших много тысячелетий назад. Для этого ученые намерены применить технологии генной инженерии и использовать ДНК мамонтов, извлеченное из замороженных останков животных, которые погибли много тысячелетий лет назад.

Компания, получившая от нескольких коммерческих спонсоров первый транш в 15 млн долларов на развитие своего проекта, надеется создать гибрид мамонта и азиатского слона, максимально приближенный к настоящему мамонту, с тем, чтобы затем заселить этими великолепными животными просторы Сибири так же, как это удалось в свое время сделать в прериях с американскими бизонами (которых, правда, не пришлось восстанавливать из небытия).

"Для нас — это огромный шаг, — цитирует New York Times главного вдохновителя проекта, доктора Джорджа Черча из Гарвардской медицинской школы, который последние 8 лет с небольшой группой единомышленников в свободное от основной работы время разрабатывал технологи по "оживлению" мамонтов. — Теперь мы буквально изменим мир".

За редактирование генов в проекте будет отвечать бывшая коллега Черча Эриона Хайсолли. Генетики надеются уже через несколько лет получить первые эмбрионы мамонтоподобных слонов, а конечной целью ставится создание целой жизнеспособной популяции гибридных мамонтов.

Правда оптимизм Черча и его соратников в научном мире разделяют далеко не все. Одни сомневаются в том, что такое в принципе возможно. Другие опасаются, что в случае удачи Colossal столкнется с серьезнейшими этическими вопросами: гуманно ли создавать животное, о биологии которого так мало известно? Кто будет решать, держать ли их в клетках или отпускать на свободу (многие ученые указывают на то, что слоны плохо переносят неволю, и им не место в зоопарках)? А если их все же выпустят на волю, то каковы будут последствия для экосистемы тундры, давно отвыкшей от этих гигантов?

"Им [исследователям] предстоит столкнуться с массой проблем на всем пути, — сказала NYT палеогенетик из Калифорнийского университета в Санта-Круз и автор книги "Как клонировать мамонта" Бет Шапиро.

С чего все началось

Впервые идею вернуть к жизни шерстистых мамонтов доктор Черч озвучил еще в 2013 году. Именно тогда специалисты активно учились восстанавливать геномы исчезнувших видов по фрагментам ДНК, извлеченным из окаменелостей, и находить генетические отличия древних животных от их ныне живущих родственников.

И доктор Черч, один из изобретателей новых способов прочтения и редактирования ДНК, задался вопросом: а нельзя ли вернуть к жизни исчезнувший вид, подкорректировав геном близкого ему вида. Мамонты, в основном вымершие около 10 тыс. лет назад, показались ему лучшими кандидатами, потому что они состояли в близком родстве с сегодняшними азиатскими слонами, и их ДНК до сих пор в изобилии находят в Сибири.

Как уверяет Черч, помимо чисто научного интереса, им двигала идея восстановления экологического баланса с помощью мамонтов. Дело в том, что в ходе общего глобального потепления растет температура и в тундре Сибири и Северной Америки, что ведет к ускоренному выделению углекислого газа в больших объемах.

В сегодняшней тундре по преимуществу растет только мох, но во времена мамонтов там были настоящие луга, и среди биологов распространено мнение, что мамонты были своего рода хранителями этой экосистемы, они поддерживали луга, разрывая мох, ломая деревья и оставляя обильный помет, удобрявший почву.

По мнению Черча, стада мамонтов могли бы восстановить в тундрах луга, защитить почву от эрозии и в конечном итоге способствовать связыванию двуокиси углерода.

Идеи ученого привлекли внимание журналистов, но не инвесторов: ему удалось собрать лишь 100 тыс. долларов на свои исследования, так что их пришлось проводить на средства, оставшиеся от других, хорошо оплаченных экспериментов. "Честно говоря, я планировал не спеша продвигаться к цели", — признается доктор Черч.

Однако в 2019 году он познакомился с основателем техасской AI-компании Hypergiant Беном Лэммом, которого заинтересовали сообщения в прессе об идее по возвращению мамонта из небытия. "Проведя день в лаборатории и как следует пообщавшись с Джорджем, я проникся этой идеей, — говорит Лэмм, у которого сразу наладились хорошие отношения с доктором Черчем.

Лэмм немедленно приступил к организации компании Colossal, главной задачей которой и стало доведение идеи Черча до логического конца, от работы с ДНК до создания "функционирующего мамонта".

Две технологии воскрешения

Исчезнувших животных можно вернуть к жизни двумя способами: клонированием и генной инженерией.

Первый способ хорошо всем известен на примере овечки Долли, когда ДНК одного животного вводят в оплодотворенную яйцеклетку другого животного-донора, а затем эту яйцеклетку подсаживают суррогатной матери.

Собственно, этот метод уже был испробован с букардо, или пиренейским козерогом, который был официально объявлен вымершим в 2000 году. Через три года из замороженной шкуры козерога была извлечена и клонирована ДНК, после чего суррогатная мать-коза родила козленка-козерога, и это был первый случай воскрешения вымершего вида. Увы, и первый случай повторного вымирания — тоже, поскольку козленок прожил всего 7 минут.

Несмотря на множество хорошо сохранившихся останков мамонтов, обнаруженных в вечной мерзлоте в Сибири, их ДНК в той или иной мере разрушена в результате длительной заморозки. И хотя ученые уже расшифровали геном мамонта, извлечь полную цепочку ДНК в том виде, какой она была при жизни животного, до сих пор не удавалось.

И вот здесь может пригодиться второй метод воскрешения, так называемая технология направленного редактирования геномов CRISPR, которая подразумевает выделение специфических генов мамонта, позволявших ему выживать в высоких широтах, и включение этих генов в геном ближайшего ныне живущего родственника — азиатского слона.

Далее все выглядит практически, как в случае клонирования: модифицированный геном имплантируется в оплодотворенную яйцеклетку слона, которая подсаживается суррогатной матери-слонихе и в теории на свет появляется гибрид слона и мамонта.

У этого метода тоже есть свои недостатки, к примеру, ученые не настолько хорошо знакомы с биологией слонов, чтобы с точностью предсказать, какие именно гены нужны для выживания в условиях Арктики. К примеру, им понятно, что он должен быть покрыт шерстью, обладать черепом характерной овальной формы и иметь толстый слой подкожного жира, но все остальное по большей части остается загадкой.

С дальним прицелом

Сегодня почти миллиону видов растений и животных на нашей планете грозит исчезновение или уничтожение. И если проекту Colossal суждено быть успешным, это, по словам Лэмма, откроет путь к "генетическому спасению".

Генетическим спасением называют процесс увеличения генетической диверсификации вида, находящегося под угрозой. Этого можно добиться путем генной инженерии или клонирования новых особей с целью расширения генетического пула (разумеется, при условии, что у клона и его прообраза гены достаточно сильно отличаются).

Но почему компания Colossal сделала ставку на мамонтов, в то время как есть множество еще живых видов, нуждающихся в срочном спасении?

С точки зрения Лэмма проект по оживлению мамонта — это пробный шар, выстрел в сторону Луны, если дословно переводить с английского. Даже если поставленная цель не будет достигнута, по пути будут разработаны сопутствующие технологии по предотвращению вымирания видов, которые можно будет лицензировать или продать потенциальным клиентам (ведь компания, в конце концов, не благотворительная, а коммерческая).

"Наш проект сродни космической программе "Аполлон", которая была буквальным выстрелом в сторону Луны, — говорит бизнесмен, — ну а по пути к цели были созданы такие технологии, как система глобального позиционирования GPS, полупроводники и даже основы интернета, и все это было легко монетизировать".

Так что проект по возвращению мамонта можно рассматривать как своеобразный инкубатор для высиживания самых разных видов интеллектуальной собственности, родить которую может быть легче, чем живого шерстистого мамонта.

"Наша цель — не просто вернуть мамонта к жизни, что само по себе стало бы величайшим достижением, — цитирует Guardian Лэмма, — мы хотим вернуть его в дикую природу, и если мы создадим необходимые для этого инструменты, то у нас в руках окажется все нужное для того, чтобы не допускать вымирания видов или возвращать их с грани исчезновения".

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