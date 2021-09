По образному выражению главы всемирной организации, государствам - участникам мероприятия удалось совершить "квантовый скачок" в вопросе сбора средств на эти цели.



"Эта конференция полностью оправдала мои ожидания в плане солидарности с народом Афганистана", - констатировал Гутерриш. При этом он, как передает dpa, не конкретизировал, какая часть этой суммы поступит в ближайшие месяцы по линии ООН, а какая - будет предоставлена позднее в других форматах.



The people of Afghanistan are facing a humanitarian calamity.