Латвия: темп вакцинации от Covid-19 на прошлой неделе — самый низкий за полгода

На прошлой неделе в Латвии только 30 337 человек были вакцинированы от Covid-19, что является самым низким показателем с конца марта, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ), сообщает агентство Leta.

Темп вакцинации по сравнению с максимумом в мае снижается в Латвии уже с середины лета, а общее количество людей, вакцинированных на прошлой неделе, упало до самого низкого уровня со второй половины марта. Еще меньше людей было вакцинировано на неделе с 29 марта — 26 211 человек. Важно, что в тот момент в Латвии еще не была предоставлена возможность получить вакцину для всех желающих, и только недавно была начата вакцинация хронических больных.

Весной правительство поставило цель вакцинировать не менее 100 000 человек в неделю, и эта цифра была достигнута через месяц, начиная с 10 мая. Недельный рекорд вакцинированных был установлен на неделе с 24 мая, когда было вакцинировано 116 876 человек, то есть почти 17 000 человек в день.

В воскресенье прививки получили всего 688 человек, и это самый маленький показатель с марта, за исключением праздника Лиго, когда за два дня было вакцинировано менее 500 человек.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 768 191 человек, а 676 604 человека получили вторую дозу вакцины. Еще 111 828 человек привиты однократной вакциной Johnson&Johnson.

По данным Центрального статистического управления, на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 жителей, то есть на данный момент 46,75% населения получили прививку от Covid-19, а 41,89% завершили процесс вакцинации.

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