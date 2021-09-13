По украинскому запросу в Праге задержан россиянин Франчетти. Он участвовал в аннексии Крыма

В Чехии арестован гражданин России Александр Франчетти — по словам представителей российских властей Крыму, он был одним из активных участников "крымской весны", то есть присоединения Крыма к России, которое большинство стран мира считает аннексией. Источники средств массовой информации в чешской полиции сообщают, что причиной ареста стал запрос правоохранительных органов Украины, которые требуют его экстрадиции.

Сотрудник представительства президента России в Крыму Александр Молохов сказал агентству РИА "Новости", что Франчетти теперь, вероятно, отправят "на Украину, на верную смерть". Молохов не уточнил, почему у него есть основания опасаться за жизнь Франчетти. Смертная казнь на Украине не применяется с конца 1990-х годов и была официально отменена около 20 лет назад.

В Киеве задержание россиянина пока не комментировали. Его имя, Франчетти Александр Сталинславович, значится в списках сайта "Миротворец", куда украинские активисты заносят имена людей, по их данным участвовавших в российских операциях в Крыму и на Донбассе.

Журналисты чешского радио сообщают, что нашли в интернете интервью Франчетти, в которых тот рассказывает, что создал в Крыму подразделение под названием "Северный ветер", которое, по словам российских источников, занималось охраной инфраструктуры на полуострове. До этого он основал группу "Самообороны Севастополя" которая, по его же собственным утверждениям, предотвращала теракты в Севастополе. В Севастополь Франчетти, по его словам, приехал 25 февраля 2014 года, то есть за два дня до того, как в парламент Крыма вошли российские спецназовцы.

Как сказано в публикации чешского радио, группа Франчетти подчинялась командованию российской армии в Севастополе.

Что известно о Франчетти

На "Миротворце" о Франчетти пишут, что он "вошел в состав формирования "Оборона Севастополя". Вскоре организовал "разведгруппу "Северный ветер", занимавшуюся террором проукраинского населения города".

Сам Франчетти рассказывал, что уже после событий 2014 года работал в Крыму помощником депутата местного законодательного собрания от "Единой России" Ольги Хомяковой, но ушел с этой должности из-за конфликта. В своей статье на сайте "Новости Севастополя" Франчетти заявил, что его несправедливо обвинили в нецензурной брани в адрес тогдашнего российского севастопольского губернатора Сергея Меняйло.

По данным чешского радио, Франчетти работает в Праге фитнес-тренером и имеет постоянный вид на жительство, выданный в начале 2000-х годов. Российские источники также пишут, что он женат на гражданке Чехии. По данным журналистов, теперь Министерство внутренних дел может аннулировать этот документ, поскольку европейские страны считают участников аннексии Крыма из стран Европы особым риском с точки зрения безопасности.

Российская сторона раскритиковала действия чешской полиции.

"Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами. Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой "Крымской весны" Александр Франчетти", — сказал сотрудник представительства Кремля в Крыму Александр Молохов.

Сейчас, согласно информации источников российских СМИ, Франчетти содержится под охраной и может быть передан Украине уже завтра. Эксперты говорят, что его могут обвинить в участии в терактах на украинской территории. Одновременно к задержанному пытаются получить доступ российские дипломаты.

Глава российского Следственного комитета Александра Бастрыкин также поручил проверить, по каким основаниям задержали Франчетти.

Большинство стран мира, в том числе США и государства Европейского союза, считают действия России по присоединению Крыма аннексией, проведение референдума о нем — незаконным и противоречащим конституции Украины, а его итоги — недействительными.

Что делала "самооборона"

Референдум проходил в тот момент, когда на территорию Крыма и Севастополя прибыло большое количество российских военнослужащих и военной техники без опознавательных знаков (по разным оценкам, размер контингента мог составлять до 10 тысяч человек).

В 2014-м году, при захвате полуострова, сообщалось об активных действиях людей в масках, которых назвали "самооборона". Так, 19 марта 2014 года, эти люди сломали ворота и вошли на территорию штаба ВМС Украины в Севастополе, захватив его при помощи российских военных.

В те же дни, люди, называющие себя "самообороной Крыма", в сопровождении российских военных пошли на ворота Южной военно-морской базы ВМС Украины в Новоозерном, на озере-заливе Донузлав на западе Крыма.

Местные жители говорили Би-би-си, что среди участвовавших в аннексии сил следует различать российских военных, крымскую милицию и "силы самообороны", которые потом начали патрулировать полуостров без оружия.

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