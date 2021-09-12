Лукашенко понаблюдал за учениями "Запад-2021" и порассуждал о гибридной агрессии

Александр Лукашенко 12 сентября принял участие в активной фазе белорусско-российского стратегического учения «Запад-2021». Он понаблюдал за розыгрышем практических действий войск в рамках совместного учения на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами, сообщает его пресс-служба.

В своем выступлении после наблюдения за ходом активной фазы учения Александр Лукашенко отметил, что оно проводится «на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада».

— Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств — членов ОДКБ, — сказал он.

Лукашенко отметил, что в ходе учений Обуз-Лесновском полигоне все подразделения с успехом выполнили поставленные задачи, а он в очередной раз убедился в дееспособности созданной системы территориальной обороны.

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