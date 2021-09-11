В Латвии в поездах появятся вагоны для вакцинированных, переболевших и тех, у кого есть негативный тест на Covid-19

АО Pasažieru vilciens информирует, что с 15 сентября на отдельных рейсах маршрутов поездов появятся вагоны только для пассажиров, которые смогут предъявить "ковидный" сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь или негативный тест. В таких вагонах можно будет не носить маски.

Такие вагоны появятся в поездах с пронумерованными сидячими местами. В этих вагонах не будет действовать ограничение на число пассажиров в салоне. Во всех остальных вагонах и поездах эпидемиологические требования ужесточатся.

АО Pasažieru vilciens информирует, что с 15 сентября и до конца месяца в порядке эксперимента специальные вагоны появятся на маршрутах Рига (Даугавпилс)-Краслава и Рига-Резекне II. Уже в понедельник, 13 сентября, пассажиры смогут приобрести билеты с пронумерованными сидячими местами в особом вагоне во всех кассах. Пассажирам, чтобы воспользоваться такой услугой, перед посадкой в вагон нужно будет предъявить сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию, перенесенную болезнь или негативный тест, а также документ, удостоверяющий личность и сам билет.

С 15 сентября специальные вагоны будут в составах поездов, курсирующих по следующим рейсам:

каждый день в поезде Nr.704 Рига (16.31) — Краслава (19.48) и в поезде Nr.703 Краслава (5.48) — Рига (9.00);

в выходные дни в поезде Nr.702 Рига (11.31) — Резекне II (14.15) и поезде Nr.701 Резекне II (15.17) — Рига (18.00).

Пассажирам спецвагонов нужно иметь ввиду, что, если во время поездки возникнет необходимость посетить удобства в другом вагоне, придется надеть на лицо маску. Pasažieru vilciens также призывает пассажиров вовремя предъявлять при посадке документы, чтобы не задерживать движение.

В зависимости от того, насколько успешен будет эксперимент, и много ли пассажиров будут ездить в таких специальных вагонах, в октябре будет принято решение о внедрении такой практики на постоянной основе.

Во всех остальных поездах, а также во всех обычных вагонах АО Pasažieru vilciens организует посадку и высадку пассажиров таким образом, чтобы гарантировать: салон заполняется не более чем на 85% от вместимости. В салонах будет размещена информация о допустимом числе пассажиров в каждом вагоне.

Вагоны будут дополнительно проветривать на конечных пунктах маршрутов — с учетом, конечно, погодных условий. На каждой остановке двери будут открываться со стороны посадки, а вентиляцию обеспечат открытые окна и система проветривания. Пассажирам будет запрещено закрывать окна, о чем будут предупреждать информационные знаки.

В обычных вагонах и поездах можно будет по-прежнему находиться только в маске.

К разрешению конфликтных ситуаций может привлекаться Государственная полиция.

У АО Pasažieru vilciens появилась возможность выделить вагоны для обладателей "ковидных" сертификатов, поскольку Кабинет министров внес соответствующие изменения в Правила Nr. 360 "Мероприятия эпидемиологической безопасности по ограничению распространению инфекции Covid-19", вступившие в силу 10 сентября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!