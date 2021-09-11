Посла США в России Джона Салливана вызвали в МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ заявило дипломату, что "цифровые гиганты" из США вмешиваются во внутренние дела России и тем самым нарушают российское законодательство.

Посол США в России Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел РФ. Как сообщило в пятницу, 10 сентября, внешнеполитическое российское ведомство, американскому дипломату указали на недопустимость вмешательства во внутренние дела России.

Москва обладает "неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму, отметило ведомство. В МИДе не уточнили, что именно имеется в виду.

Роскомнадзор грозит Apple и Google штрафами

В начале сентября Роскомнадзор потребовал от американских компаний Apple Inc и Google LLC прекратить распространение приложения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального. В случае отказа фирмам грозят крупные штрафы. Кроме того, невыполнение предписания может быть расценено как вмешательство в российские выборы, подчеркнул Роскомнадзор.

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние месяцы обострились. Посол Соединенных Штатов в Москве весной был выслан из РФ вместе с рядом дипломатов. Так Москва отреагировала на решение Вашингтона ввести новые санкции против России и выслать 10 российских дипломатов. Салливан вернулся в столицу РФ лишь в конце июня.

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