Европейский диплом для тех, кого преследуют в Беларуси

Восточноевропейский университет для студентов и ученых, попавших под репрессии в Беларуси, пока существует как идея. Между тем в Польше есть похожий образовательный проект. Как он работает?

В Европе, и в частности в Германии, думают над тем, как поддержать белорусских студентов и преподавателей, пострадавших от давления властей страны. Помимо стипендий, число которых расширили, несколько месяцев назад была озвучена идея Восточноевропейского университета для репрессированных. Пока этот проект существует только в теории, но, как узнала DW, уже есть подвижки. К нему подключилось, в частности, Германское общество по изучению Восточной Европы (DGO), и мы будем следить за развитием этой инициативы. В тоже время в соседней с Германией Польше уже существует похожая инициатива - Белорусская академия. Как она работает?

Учеба в Польше по-русски и по-белорусски

"Европейское образование из Беларуси" - так звучит слоган Белорусской академии. Это виртуальная платформа, которая дает возможность белорусам, не уезжая из страны, получить польский диплом. Сегодня партнерами этой инициативы являются три частных польских вуза с государственной аккредитацией: Высшая гуманитарная школа в Щецине, Высшая школа управленческих кадров в Конине и Высшая школа финансов и управления в Белостоке.

Белорусские студенты, по сути, поступают в один из этих польских вузов. Вузы разрабатывают специально для них отдельные программы обучения на белорусском и русском языках, адаптированные под белорусские реалии. Также они трудоустраивают преподавателей из Беларуси. Белорусская академия при этом выступает посредником: осуществляет набор студентов, помогает разрабатывать учебные программы, рекомендует преподавателей.

Шанс на образование и работу для преследуемых в Беларуси

Правовую поддержку этой образовательной платформе оказывает польский фонд "Окно на Восток", работающий с мигрантами. Он же помогает установить контакты с вузами и заключить с ними договоры. Собственно руководитель фонда Павел Мицкевич вместе с Светланой Куль-Сельверстовой, профессором из Гродно, которая живет и преподает в Белостоке, и инициировали создание виртуальной платформы. Как объясняют в Белорусской академии, идея витала в воздухе еще раньше - ее, в частности, предлагал экс-кандидат в президенты РБ Александр Милинкевич. Но проект реализовали только в октябре 2020 года, после того как в Беларуси начались протесты и репрессии.

По словам Светланы Куль-Сельверстовой, две трети тех, кто сегодня проводит занятия в рамках Белорусской академии, ранее были уволены в связи с протестами или подверглись иному давлению со стороны белорусского режима. Всего платформа объединяет больше 60 человек, включая 10 профессоров и более 30 кандидатов наук. "Это люди, которые хотят дать молодым белорусам европейское образование на основе академических свобод, свободы высказывания, свободы научных исследований", - объясняет координатор проекта в интервью DW.

Обучение полностью проходит онлайн. Учащиеся получают официальный статус студента того или иного польского вуза и зачисляются в основном на стационар. В день предлагается обычно две пары занятий по вечерам, так как многие еще и работают. Новый семестр стартует 1 октября, и сейчас идет набор абитуриентов. Пока же при посредничестве Белорусской академии образование получают три десятка человек - в основном из Беларуси, хотя никаких географических ограничений нет. Большая их часть не покидали страну. "Нам за них страшно, - говорит профессор Куль-Сельверстова. - Но в случае опасности они могут выехать по польской учебной визе".

Польский диплом: цена вопроса

Эта виртуальная платформа дает возможность пройти обучение по пяти бакалаврским и магистерским программам: менеджмент на предприятии, психологическая консультация и работа с кадрами, менеджмент в телемедиа и журналистике, администрация и бизнес-менеджмент и медиация. После успешной сдачи экзаменов выпускники получают диплом польского вуза, при котором открыта специальность в сотрудничестве с Белорусской академией. Вуз следит за качеством образования, предоставляет технологии для цифрового обучения, студенческие билеты и прочие документы.

Обучение платное. Бакалавриат обойдется в 1000 евро в год, магистратура - около 1300 евро. По словам Светланы Куль-Сельверстовой, обусловлено это тем, что Белорусская академия не работает с грантами или дотациями и вынуждена самостоятельно обеспечивать финансирование. Но организаторы платформы ищут возможность помочь тем, кто не может полностью оплатить учебу. На сегодняшний день для студентов есть пять стипендий, четыре из них предоставили меценаты.

Но какой резон студентам поступать в польский вуз через Белорусскую академию, если это можно сделать напрямую? "Для этого необходимы знания польского языка. А мы даем студенту выбор: потратить на изучение польского год-два и потом поступить в вуз, либо прийти к нам - и учится на языке, который он знает, причем у своих же белорусских преподавателей - и получить тот же диплом", - так в Белорусской академии объясняют преимущество этой платформы. Узнать больше о ее работе можно в Telegram (t.me/baedueu) и Facebook. Сайт пока находится в разработке.

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