Финальная битва за "Северный поток - 2": газопровод достроен, что дальше?

"Северный поток - 2" готов, сообщил "Газпром". Но для запуска газопроводу еще надо пройти две процедуры сертификации. В чем их суть и какие еще трудности могут возникнуть.

Строительство "Северного потока - 2" завершено. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Завершение строительства еще не означает, что Россия сразу сможет начать поставки газа по новому трубопроводу в Германию. Дочка "Газпрома" Nord Stream 2 AG хоть и заявляет о намерении ввести его в эксплуатацию до конца текущего года, но этому проекту еще необходимо преодолеть две серьезные преграды, на что потребуется немало времени.

Анбандлинг "Северного потока - 2"

Для компаний, работающих на внутриевропейском газовом рынке, анбандлинг - дело обыденное. Речь идет о правиле, согласно которому компания, добывающая или поставляющая газ, не имеет права его же и транспортировать. Благодаря этому условию на газовом рынке, склонному по своей природе к монополизации, в ЕС обеспечивают свободную конкуренцию. Длительное время эта норма не действовала для "труб" из третьих стран - на них ЕС распространил свои строгие газовые правила лишь в 2019 году. Однако с исключением для тех проектов, которые считались завершенными к 23 мая 2019 года.

В Nord Stream 2 AG считают, что газопровод был завершен до этой даты, и запросили освобождение от необходимости соблюдать такое правило ЕС. Германский национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - ему в этом отказал. Компания Nord Stream 2 AG подала в суд, но 25 августа этого года Высший земельный суд Дюссельдорфа не удовлетворил ее иск. Будет ли компания подавать апелляцию? В Nord Stream 2 AG заявили DW, что пока еще изучают судебное решение и в свое время проинформируют о дальнейших шагах.

Почему этот вопрос настолько важен? Дело в том, что "Северным потоком - 2" владеет "Газпром". И российский же концерн планирует качать по нему газ. Таким образом, новый газопровод не отвечает критериям базовой модели анбандлинга - ownership unbundling (расчленение собственности), если только "Газпром" его не продаст. Такие планы в Москве не озвучивали.

Европейское и германское законодательство предусматривает и две другие модели анбандлинга: ISO (independent system operator, независимый системный оператор) и ITO (independent transmission operator, независимый оператор транспортировки). Разница в том, что в случае ISO оператор не является собственником "трубы", тогда как при модели ITO он как управляет ею, так и владеет. Впрочем, обе модели предусмотрены для газопроводов из третьих стран, построенными к маю 2019 года. Согласно уже упомянутому решению суда в Дюссельдорфе, "Северный поток - 2" таким не является.

Какой бы ни была модель анбандлинга, оператору "Северного потока - 2" придется выполнять целый ряд требований, целью которых будет обеспечение его независимости от "Газпрома".

Сертификация независимого оператора "Северного потока - 2"

В июне 2021 года компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное агентство по сетям заявку на ее сертификацию в качестве "независимого оператора транспортной системы". В Nord Stream 2 AG не ответили на вопрос DW, считает ли компания, что завершила анбандлинг и по какой модели, пояснив, что не комментирует ход продолжающихся делопроизводств.

Согласно законодательству, к "Северному потоку - 2" будет применяться более сложная и длительная процедура, поскольку он находится в собственности компаний вне ЕС: Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии, а "Газпром" - российский концерн.

Поэтому министерство экономики и энергетики ФРГ должно провести оценку, не несет ли такая сертификация угрозу безопасности поставок газа в Германию и Евросоюз. Министерство должно также спросить мнение Еврокомиссии, не возникнет ли такая опасность. На запрос DW, начало ли германское министерство проведение такой оценки, в его пресс-службе заявили, что не могут комментировать еще не завершенный процесс сертификации.

Сколько будет длиться сертификация оператора "Северного потока - 2"?

После начала процедуры сертификации у германского регулятора будет четыре месяца на подготовку проекта решения. Следует отметить, что сама процедура пока не началась. "Для обработки заявки на сертификацию действует срок в четыре месяца. Он начнется, когда документы поступят в полном объеме, чего пока не случилось", - сообщили DW в пресс-службе Федерального агентства по сетям Германии.

На этом процедура не завершится. Проект решения передадут Еврокомиссии на изучение. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку своего заключения. Оценка Еврокомиссии имеет рекомендательный характер для германского регулятора - но только в случае избрания модели ownership unbundling. Для использования другой модели Nord Stream 2 AG придется получить исключение. Предоставлять ли его, в итоге решает Еврокомиссия.

Кроме стандартных двух месяцев, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. А после того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на вынесение окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев, причем отсчет этого срока начнется только после того, как Nord Stream 2 AG подаст все необходимые документы. Когда это случится - пока неизвестно.

Длительность процедуры имеет значение не только из-за того, что до ее завершения газ нельзя будет транспортировать. Дело и в том, что после выборов в бундестаг 26 сентября в Германии, вероятнее всего, будет сформирована другая правящая коалиция. Новое правительство и новый министр энергетики могут иметь не такой взгляд на "Северный поток - 2", как кабинет Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Техническая сертификация "Северного потока - 2"

На сертификации оператора история не заканчивается. Для введения газопровода в эксплуатацию ему необходимо пройти также техническую сертификацию. В ходе этой процедуры проверяется, соответствует ли трубопровод всем техническим требованиям и проектной документации. Эту сертификацию проводят независимые эксперты, которых назначает Горное управление германского города Штральзунд. И именно оно будет решать, давать ли разрешение на введение в эксплуатацию.

В этом вопросе "Северный поток - 2" также столкнулся с проблемами. Из-за угрозы санкций со стороны США в конце прошлого года норвежская компания DNV-GL, готовившая техническую сертификацию, прекратила сотрудничество с Nord Stream 2 AG. Нашли ли ей замену? В дочке "Газпрома" на этот вопрос DW также не ответили. В июле, однако, немецкая газета Handelsblatt писала, что Nord Stream 2 AG привлекла инженеров и других специалистов, работавших до того на DNV-GL.

Как Украина намерена противодействовать сертификации "Северного потока - 2"

Создать дополнительные препятствия "Северному потоку - 2" пытается и Киев. "Позиция "Нафтогаза" и позиция Украины - бороться с проектом до конца", - заявил DW директор интегрированных коммуникаций "Нафтогаза" Максим Билявский. Он уточняет, что украинская компания действует как в политической , так и в юридической плоскости.

Судя по словам Билявского, "Нафтогаз" намерен противодействовать обеим сертификациям "Северного потока - 2". "Nord Stream 2 AG не прошла анбандлинг, как того требует европейское законодательство и как это сделала Украина", - уверены в компании в Киеве. По мнению Билявского, модель ITO не исключит дискриминационного отношения к другим участникам рынка. В "Нафтогазе" считают, что это возможно при модели ISO.

Что же касается технической сертификации, то в Киеве хотят использовать тот факт, что после выхода из проекта швейцарской трубоукладочной компании Allseas, газопровод достраивало российское судно "Фортуна". Allseas применяет систему автоматического позиционирования. "А "Фортуна" использует систему якорей, что в условиях даже спокойного Балтийского моря не может гарантировать выполнение условий проектной документации", - уверен Билявский. В "Нафтогазе" считают, что это создало угрозы стрессоустойчивости трубопровода и хотят добиваться ограничения рабочего давления, то есть пропускной способности "Северного потока - 2".

Какие именно судебные иски "Нафтогаз" планирует подавать? Такие детали Билявский предпочитает не афишировать. Но судя по позиции Украины и Польши можно ожидать, что судьба сертификаций "Северного потока - 2" окончательно может решаться в судах. Показательным тут является пример газопровода OPAL, наземного продолжения первого "Северного потока". Если в 2018 году Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск "Нафтогаза" об ограничении мощностей этого газопровода, то в июле этого года высшая инстанция Суда Европейского Союза оставила в силе принятое в 2019 году решение в пользу Польши о том, что "Газпром" может использовать OPAL только на 50%.

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