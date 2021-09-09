Гибель главы МЧС Зиничева оказалась не связанной с учениями

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб не в ходе межведомственных учений, как сообщило его ведомство, а при осмотре туристического объекта. Об этом сообщают источники РБК, "Тайги.инфо" и канала RTVi. Ранее сообщалось, что он погиб "при исполнении служебного долга".

Источник "Тайги" передаёт, что после открытия учений в Норильске министр полетел на озеро Лама примерно в 120 километрах от города. Это одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей, отмечает издание.

Источники РБК и RTVi сообщают, что инцидент мог произойти в другой точке неподалёку от озера – на водопаде Китабо-Орон. Он располагается на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. По словам собеседника издания, около пяти часов утра министр вылетел из Норильска на вертолёте, а около семи утра погиб. Учения были открыты министром за день до поездки.

Статьи по теме: Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

55-летний генерал армии Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. Он служил в КГБ, 9 лет работал в личной охране Владимира Путина, три месяца возглавлял Калининградскую область и занимал должность заместителя директора ФСБ. Входил в состав Совета безопасности – совещательного органа при президенте, в который включены все силовые министры и ключевые российские чиновники высшего уровня.

Ряд СМИ, а также официальные лица сообщили, что министр погиб, пытаясь спасти 63-летнего режиссёра Александра Мельника, много лет сотрудничавшего с МЧС. По одной из версий, Зиничев прыгнул за ним с обрыва в реку, но разбился о камень. По другой – пытался удержать его от падения с обрыва.

При этом источник издания Readovka утверждает, что обстоятельства трагедии отличаются от официальной версии. По его словам, именно погибший режиссёр пытался спасти сорвавшегося в пропасть министра, а не наоборот. В изложении Readovka речь также идёт о водопаде Китабо-Орон – утверждается, что Евгений Зиничев поскользнулся, подойдя к его краю.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС, назвав его "товарищем, близким для всех нас человеком огромной внутренней силы, отваги и мужества". "Для меня это невосполнимая личная утрата", – говорится в телеграмме Путина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!