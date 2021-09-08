Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев погиб на учениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сообщили в МЧС.

Зиничев погиб, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который работал на месте проведения учений, уточнили в ведомстве. По данным МЧС, Мельник приехал в Норильск, чтобы выбрать места для съемок документального фильма о развитии Арктики и Северном морском пути. Режиссер также погиб.

Накануне МЧС сообщало о начале опытно-исследовательских учений в арктической зоне. Они стартовали в семи регионах. Учения, как сообщали в ведомстве, направлены на отработку сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде и суше.

Последнее сообщение о министре пресс-служба МЧС опубликовала 8 сентября в 05:31 мск. В нем говорилось, что Зиничев был в Красноярском крае, где проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью Зиничева. Во вторник, 7 сентября, Песков говорил, что Путин до среды отдыхает в сибирской тайге с министром обороны Сергеем Шойгу, который сам возглавлял МЧС почти 20 лет.

Зиничев возглавлял министерство с 2018 года. Ему было 55 лет. Это первый в России случай смерти действующего министра федерального правительства.

С 1987 по 1991 год Зиничев служил в КГБ СССР, а затем - в российских органах безопасности. С 2006 года Зиничев состоял в личной охране президента и сопровождал его в рабочих поездках.

В 2014 году Зиничев был назначен заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России, а в 2015 году стал начальником управления ФСБ России по Калининградской области.

В 2016 году Зиничев несколько месяцев занимал пост временно исполняющего обязанности главы Калининградской области, а затем стал заместителем директора ФСБ.

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