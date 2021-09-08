Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

По мере того как в развитых странах набирает обороты вакцинация от Covid-19, все более актуальным становится вопрос - а что дальше?

Откроют ли наконец все границы и насколько этому может помешать появление новых вариантов коронавируса? Далеко ли до коллективного иммунитета и сможет ли мир вернуться к нормальной жизни раньше, чем от коронавируса будет найдено эффективное лекарство? Русская служба Би-би-си рассказывает об основных возможных сценариях выхода из пандемии и о том, какой из них на сегодняшний день кажется ученым наиболее вероятными.

В конце июля в журнале Lancet вышла статья, авторы которой - три десятка ведущих европейских ученых-медиков - размышляют о том, в каком направлении может развиваться пандемия Covid-19 в ближайшие месяцы и годы. И главный вопрос, которым задаются авторы статьи, - закончится ли пандемия хотя бы в течение трех-пяти лет?

Это, по мнению европейских экспертов, будет зависеть от трех основных факторов:

насколько быстро удастся провести вакцинацию - как в отдельных странах (разного уровня достатка), так и в масштабах всей планеты;

как именно вирус будет мутировать - проще говоря, насколько опасными окажутся новые (еще не появившиеся пока) варианты;

и насколько строго все мы - как привитые, так и непривитые - будем выполнять рекомендации властей и соблюдать необходимые ограничительные меры.

На сегодняшний день, отмечают авторы, положение дел во всех этих сферах выглядит не слишком оптимистично.

Обе положенные дозы вакцины получил лишь каждый четвертый взрослый житель планеты - и дело не только в недоступности препаратов, но и в недоверии к ним.

Особо заразный вирусный штамм "Дельта" проник уже практически во все страны и понемногу вытесняет оттуда своих менее опасных собратьев, а что самое неприятное - нередко заражает уже переболевших или полностью привитых от Covid-19. При этом ограничительные меры по всему миру соблюдают, согласно выводам авторов статьи, все хуже.

Неудивительно, что число новых случаев заражения в таких условиях продолжает стремительно расти. Статистика показывает, что мир находится на пике третьей волны пандемии: с середины июля число подтвержденных диагнозов взлетело в полтора с лишним раза (с 350 до 655 тысяч ежедневно).

Вкратце описав возможные варианты окончания пандемии, авторы статьи затрудняются уверенно сказать, будет ли Covid-19 представлять серьезную угрозу для здоровья в долгосрочной перспективе.

С одной стороны, они признают, что полностью избавиться от вируса удастся вряд ли: даже если все ковидные больные до единого выздоровеют, инфекция продолжит гулять среди животных - и может мутировать там неожиданным образом.

С другой, очень многое зависит от того, как быстро будет найдено эффективное лекарство - не только от самой болезни, но и для борьбы с затяжной формой инфекции, более известной как как "долгий ковид".

Четыре варианта

Более подробно возможные сценарии развития пандемии изложены в статье, опубликованной в конце июля в журнале Американского медицинского сообщества JAMA.

Масштабная прививочная кампания (а в США она набирает обороты довольно быстро) дает надежду на относительно скорое возвращение к нормальной жизни, пишут авторы. "Однако на пути к ней немало препятствий: крайне неравномерная доступность вакцин, упорное нежелание прививаться, появляющиеся новые варианты вируса и глобальные волны смертоносной инфекции", - добавляют они.

Описанные в работе четыре возможных сценария "представляют собой спектр потенциальных развязок, которыми может разрешиться эпидемия Covid-19".

Сценарий первый - полное искоренение (eradication). Он предусматривает, что медикам удастся окончательно стереть Covid-19 с лица Земли, как это почти полвека назад произошло с вирусом натуральной оспы.

Впрочем, повторить этот успех можно лишь при одном условии. Иммунитет (как после прививки, так и после перенесенной болезни) должен быть крепким и продолжительным - так, чтобы он защищал от повторного заражения и одновременно предотвращал дальнейшую передачу инфекции.

В случае с Covid-19 на это надежды мало - а учитывая продолжающиеся мутации вируса, вариант полного избавления от него "может оказаться слишком амбициозным даже в качестве мысленного эксперимента, не говоря уже о том чтобы класть его в основу стратегии здравоохранения".

"Более реалистичной задачей на краткосрочную перспективу" авторы называют изгнание инфекции (elimination), то есть временное снижение числа заражений в конкретной стране до нуля за счет массовой вакцинации и строгой системы ограничительных мер - по сути, полного закрытия границ и изоляции от внешнего мира. Самый известный подобный пример на сегодняшний день - ситуация с вирусом кори. Благодаря массовой вакцинации в детском возрасте в наши дни вспышки этой болезни случаются редко и их удается относительно быстро взять под контроль.

В случае в коронавирусом такого положения дел удавалось на какое-то время добиться уже нескольким странам: это Австралия, Вьетнам, Китай, Новая Зеландия и Сингапур. Как пишут авторы работы, такой вариант наиболее вероятен в том случае, если эпидемию придется держать под контролем, периодически обновляя прививку.

Третий сценарий - жизнь с вирусом (cohabitation) - исходит из того, что разработанные вакцины (а скорее их будущие модификации) будут и дальше защищать лишь от тяжелого течения Covid-19 и летального исхода. В таких условиях там, где вакцинированных много, вирус перестанет представлять смертельную опасность и фактически Covid-19 превратится в сезонную простуду.

Конечно, иногда заболевать будут и привитые - за счет снижения у них общего иммунитета, естественного падения со временем уровня антител или новых мутаций вируса. Однако большая часть населения в любой момент времени будет достаточно защищена, чтобы масштабных вспышек тяжело протекающей болезни можно было избежать.

И, наконец, четвертый сценарий - масштабное разгорание (conflagration). Этот вариант наиболее вероятен, если значительная часть населения планеты останется непривитой - будь то вследствие проблемы с доступностью вакцины, медицинских противопоказаний, низкого иммунного статуса или просто личного нежелания. В таком случае вирус продолжит стремительно распространяться - а следовательно, и мутировать.

Грипп, простуда и... ковид?

Третий вариант эксперты считают наиболее вероятным в долгосрочной перспективе. Сейчас же, пока вакцинированных не так много, пандемия будет скорее всего развиваться по последнему сценарию.

"В масштабах планеты вакцинированных пока очень мало, - объясняет Русской службе Би-би-си ведущий автор статьи в JAMA, профессор Брауновского университета Эли Адаши. - А это означает, что вирус может спокойно разгуливать по всему миру и мутировать сколько душе угодно".

В возможность полного искоренения инфекции также не верит профессор Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер, не принимавший участия в исследовании. Он напоминает, что упомянутая в обеих работах натуральная оспа - это вирус, который оставляет после себя стойкий - его еще называют стерилизующий - иммунитет. А иммунная защита от нового коронавируса, судя по последним данным, падает примерно вдвое уже через шесть-девять месяцев.

Кроме того, зарегистрированные на данный момент вакцины с разной степенью эффективности предотвращают тяжелое течение Covid-19, но не обязательно защищают от заражения: известно много случаев, когда заболевают полностью привитые люди. Болезнь у них протекает относительно легко или вовсе бессимптомно, но при этом они вполне могут разносить вирус, заражая окружающих.

Именно поэтому коллективный иммунитет, на который в начале пандемии так надеялось большинство ученых (а вслед за ними и политиков), в итоге оказывается недостижимым.

"Если стерилизующая защита отсутствует и вирус продолжает распространяться, вы никак не сможете защитить тех, у кого иммунитета нет, - объясняет профессор Хантер. - Они все равно заразятся, так или иначе, поэтому коллективный иммунитет тут невозможен".

"То есть искоренить вирус у нас не выйдет. Загнать его в какие-то географические рамки тоже маловероятно, - продолжает Пол Хантер. - Что же касается масштабного разгорания, этот вариант не стоит воспринимать так, как будто в какой-то момент вирус непременно страшно мутирует и решит всех нас убить. Это, по моему мнению, очень маловероятно - я бы сказал, практически невозможно".

"Скорее всего вирус станет сезонным, и мы будем периодически заражаться им на протяжении всей жизни. К такому выводу пришли уже практически все ведущие вирусологи мира", - резюмирует он.

Наперегонки с вирусом

Еще в январе журнал Nature провел опрос ученых - иммунологов, вирусологов и инфекционистов со всего мира, собрав в общей сложности более сотни экспертных мнений.

Почти 90% опрошенных придерживаются того же мнения, что и профессор Хантер: полностью уничтожить коронавирус Sars-Cov-2 (eradication) не удастся и он продолжит периодически заражать людей по всему миру. При этом дети, переболевшие в раннем возрасте, получат более крепкий иммунитет, чем взрослые, а заодно и частичную защиту от будущих мутаций вируса.

В то, что справиться с эпидемией Covid-19 удастся хотя бы в отдельных регионах (elimination), верят менее 40% опрошенных экспертов.

"Все, что есть в нашем распоряжении, - это вакцины и ограничительные меры, причем каждый сам для себя решает, насколько строго их следует соблюдать" , - говорит ведущий автор статьи в JAMA, профессор Эли Адаши.

При этом поскольку иммунная защита довольно быстро ослабевает, скорее всего, прививку придется периодически обновлять.

"А что если появятся новые варианты, от которых существующие вакцины будут защищать значительно хуже? В этом случае может начаться своеобразная гонка вооружений [между вирусом и разработчиками вакцин], - продолжает профессор Адаши. - Новые препараты будут догонять постоянно мутирующий вирус. И есть ли у нас шанс выиграть в этой гонке, пока непонятно".

Впрочем, добавляет эксперт, помимо уже описанных четырех вариантов, существует и пятый сценарий - самый оптимистичный. Он исходит из того, что в каком-то обозримом будущем медикам удастся разработать эффективный противовирусный препарат или найти другой вариант лечения Covid-19.

Такие наработки есть, отмечает профессор Адаши. Правительство США уже подписало контракт на закупку двух перспективных противовирусных препаратов. Сейчас оба проходят последний этап клинических испытаний и еще не получили устоявшегося названия (в документах они фигурируют под кодовыми именами AZD7442 и MK4482), но в теории могут значительно повлиять на ход пандемии.

Конечно же, обоим препаратам еще нужно доказать свою эффективность и получить одобрение властей. Однако профессор Адаши говорит, что возлагает основные надежды именно на разработку лекарства от Covid-19.

"В обозримой перспективе из сложившейся ситуации нас может вывести только антивирусный препарат", - уверен он.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан говорит, что и сам хотел бы знать, когда закончится пандемия. Но врач всегда должен говорить пациентам правду, а правда состоит в том, что ответ на этот вопрос пока не знает никто.

"Что я знаю точно - так это то, что она закончится быстрее, если каждый из нас будет что-то для этого делать, - уверен он. - Если мы дадим вакцинам больше шансов для применения по всему миру. Если мы будем думать о том, как защититься самим и защитить окружающих. Если наши больницы смогут лучше помогать больным".

"Думаю, если выполнить все эти условия, то мы сможем положить конец пандемии намного раньше. Мне бы очень хотелось сказать, что до конца этого года, но на это я даже не рассчитываю, - признается эксперт. - Есть шанс, что мы сможем взять болезнь под контроль в следующем году - если нам очень повезет".

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