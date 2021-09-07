11 сентября 2001 года. Что произошло, кто погиб и какие были последствия

Во вторник, 11 сентября 2001 года, террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили на них два небоскреба в Нью-Йорке. Погибли три тысячи человек.

Этот теракт стал одним из самых трагических и знаковых событий современности не только для американцев, но и для всего мира.

По каким целям был нанесен удар?

Небольшие группы угонщиков-самоубийц одновременно захватили в воздухе над восточным побережьем США четыре пассажирских лайнера.

Они превратили эти самолеты в гигантские управляемые бомбы, которыми рассчитывали поразить символически важные здания в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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Два лайнера протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Первый врезался в Северную башню в 08:46 утра по местному времени. Второй — в Южную башню в 09:03 утра.

В башнях вспыхнул пожар, отрезав путь к спасению людям на верхних этажах. Меньше чем через два часа оба 110-этажных небоскреба рухнули.

В 09:37 утра третий лайнер врезался в западный фасад Пентагона — огромного здания министерства обороны США рядом со столицей, Вашингтоном.

В четвертом самолете пассажиры оказали сопротивление захватчикам, и в 10:03 он упал в поле в штате Пенсильвания. Предполагается, что этот лайнер должен был таранить здание Капитолия в Вашингтоне.

Сколько человек погибло?

На борту четырех самолетов находились в сумме 246 пассажиров и членов экипажа. Все погибли.

В башнях-близнецах погибли на месте или умерли от ран 2606 человек.

В здании Пентагона погибли 125 человек.

Самой юной из погибших была двухлетняя Кристин Ли Хэнсон, которая летела на одном из самолетов с папой и мамой, Питером и Сью.

Самым пожилым оказался 82-летний Роберт Нортон — он с женой Жаклин тоже был пассажиром одного из лайнеров.

Когда самолеты таранили башни Всемирного торгового центра, в них находились примерно 17400 человек. В Северной башне никто из тех, кто был на этажах выше места удара, не выжил. В Южной башне 18 человек с этажей выше места удара смогли спастись.

Среди погибших — граждане 77 стран. Нью-Йорк потерял в крушении башен 441 сотрудника экстренных служб.

Тысячи были ранены или серьезно пострадали от последствий теракта.

Кто организовал и осуществил эту акцию?

Акцию спланировали, находясь в Афганистане, лидеры сетевой организации исламских экстремистов "Аль-Каида"; Афганистан тогда был под контролем талибов ("Аль-Каида"и "Талибан" признаны террористическими организациями и запрещены в России).

"Аль-Каида" во главе с саудовцем Усамой бен Ладеном обвиняла США и их союзников в разжигании конфликтов в исламском мире.

Непосредственными исполнителями стали 19 человек: три группы по пять и одна группа из четырех человек (на том лайнере, что упал в Пенсильвании).

В каждой группе был человек, умеющий управлять самолетом. Все они прошли курсы обучения в частных летных школах в США.

15 из 19 исполнителей были земляками бен Ладена из Саудовской Аравии, двое — из Объединенных Арабских Эмиратов, один — из Египта, один — из Ливана.

Как ответили США?

Меньше чем через месяц после терактов США с союзниками по инициативе президента Джорджа Буша-младшего начали вторжение в Афганистан. Первоначальными целями были уничтожение "Аль-Каиды" и поимка Усамы бен Ладена.

Бен Ладена, однако, нашли и убили только в 2011 году, и не в Афганистане, а в Пакистане.

Уроженец Кувейта Халид Шейх Мохаммед, которого США обвиняют в непосредственном планировании терактов 11 сентября, был арестован в Пакистане в 2003 году и с тех пор содержится в тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе, где все еще ждет суда.

"Аль-Каида", как говорят спецслужбы, до сих пор жива. Сильнее всего она сейчас в Африке, но ее члены присутствуют и в Афганистане. С уходом США после 20-летней военной кампании из Афганистана многие опасаются, что исламистская сеть снова активизируется под крылом талибов.

Последствия нападений 11 сентября 2001 г.

После 11 сентября во всем мире были ужесточены правила безопасности на авиатранспорте.

Завалы на месте башен-близнецов разбирали восемь месяцев. Уже в 2006-2013 годах там построили новую башню Всемирного торгового центра, причем она намного выше башен-близнецов (541 против 415 метров) и это сейчас самое высокое здание в США.

Кроме того, на этом месте устроили мемориал и музей.

Восстановление разрушенной части Пентагона заняло всего год.

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