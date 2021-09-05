Американский генерал предостерег от гражданской войны в Афганистане

Талибы могут оказаться не в состоянии укрепить свою власть в Афганистане, этим попытаются воспользоваться "Аль-Каида", ИГ и другие группировки, считает председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает вероятным начало гражданской войны в Афганистане после вывода из этой страны иностранных военных миссий и захвата власти радикальным исламистским движением "Талибан". "Как представитель вооруженных сил я полагаю, что ситуация, скорее всего, перерастет в гражданскую войну", - заявил Милли в эфире телеканала Fox News в субботу, 4 сентября.

Генерал, находящийся на военной базе Рамштайн на западе Германии, усомнился в том, что талибы "будут способны укрепить свои позиции и сформировать правительство". В результате вакуумом власти попытаются воспользоваться в своих целях террористические группировки, предположил Марк Милли.

В частности, он выразил опасения, что свое влияние на Гиндукуше попытаются укрепить "Аль-Каида" и "Исламское государство", а также большое число других террористических группировок. "Может произойти так, что в ближайшие 12, 24 или 36 месяцев мы увидим, что начиная с этого региона вновь будет крепнуть терроризм", - указал он.

Захват власти в Афганистане талибами

Взяв под контроль почти все провинци Афганистана, боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул. После этого США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

В районе аэропорта Кабула 26 августа произошли два теракта, в результате которых погибли 13 американских военных и до 200 афганцев. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане". Беспилотник США 29 августа нанес удар по автомобилю в районе кабульского аэропорта, в котором, предположительно, находился смертник со взрывчаткой. США 30 августа последними завершили вывод своих войск из Афганистана.

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