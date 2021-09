В Кабуле в субботу, 4 сентября, женщины третий день подряд вышли на протест против захвата страны радикальным исламистским движением "Талибан". Участницы акции требуют включить женщин в состав нового правительства страны, пишет онлайн-издание Tolo News.

На появившейся в соцсети Twitter видеозаписи видно, как женщины пытаются перекричать окруживших их вооруженных талибов. Для разгона акции талибы применили слезоточивый газ, от которого пострадала как минимум одна из протестующих. Использование слезоточивого газа подтвердил местный ресурс AfghanUrdu.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA