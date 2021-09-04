"Талибан" утверждает, что установил контроль над всем Афганистаном

Радикальное исламистское движение "Талибан" утверждает, что взяло под контроль не подчинявшуюся ему ранее провинцию Панджшер на севере Афганистана. Противники исламистов опровергают эти заявления.

Радикальное исламистское движение "Талибан" утверждает, что установило контроль над всей территорией Афганистана. Об этом сообщило в пятницу, 3 сентября, агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, под власть талибов перешла не подчинившаяся ранее движению провинция Панджшер на севере Афганистана. Аналогичную информацию распространила и турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

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По версии талибов, "смутьяны в Панджшере" потерпели поражение

"По милости всемогущего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Смутьяны потерпели поражение, и Панджшер - теперь под нашим командованием", - привело слова одного из командиров агентство Reuters.

По его сведениям, в Кабуле слышна стрельба в честь этого значимого события. Между тем по данным одного из корреспондентов BBC, таким образом талибы могут праздновать прибытие в столицу своих лидеров.

Во Фронте национального сопротивления призвали не верить "пропаганде"

В свою очередь представитель Фронта национального сопротивления Али Майсам Назари утверждает, что его бойцы окружили большую группу боевиков движения "Талибан" на северо-востоке долины Панджшер. "Несколько сотен талибов оказались в ловушке. У них заканчиваются боеприпасы, и сейчас они обсуждают условия сдачи", - заявил он. Назари опроверг сообщения о том, что талибы установили контроль над провинцией, призвав не верить "пропаганде".

Экс-вице-президент отверг утверждения, что бежал

Между тем занимавший до взятия власти талибами пост вице-президента Амрулла Салех, являющийся на данном этапе одним из лидеров оппозиции, отверг утверждения, что он якобы бежал из провинции. При этом Салех признал, что он и его сторонники оказались в сложной ситуации. "Сопротивление продолжается и будет продолжаться", - добавил он в Twitter.

Афганская телесеть TOLOnews передала заявления представителей обеих сторон, которые утверждают, что нанесли тяжелые потери противнику, а сами - серьезных потерь не несут.

Талибы у власти и теракты в аэропорту Кабула

После взятия почти всех провинций Афганистана боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

В районе аэропорта Кабула 26 августа произошли два теракта, в результате которых погибли 13 американских военных и до 200 афганцев. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане". Беспилотник США 29 августа нанес удар по автомобилю в районе кабульского аэропорта, в котором, предположительно, находился смертник со взрывчаткой. США 30 августа последними завершили вывод своих войск из Афганистана.

Панджшер к северо-западу от Кабула оставался единственным регионом Афганистана, который не был захвачен "Талибаном". Там сын одного из главных лидеров антисоветского сопротивления в Афганистане 1980-х годов Ахмада Шаха Масуда, Ахмад Масуд, собрал остатки регулярной армии, спецназа, а также отряды местного ополчения. Именно туда удалился из Кабула экс-вице-президент страны Амрулла Салех, который после бегства президента Ашрафа Гани провозгласил себя главой государства. Он призывал к вооруженному сопротивлению талибам.

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