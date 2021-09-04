Пять условий "Талибану". Что решил ЕС по Афганистану

Главы МИД стран ЕС на встрече в Словении договорились не признавать "Талибан", но и не прекращать контактировать с ним на определенных условиях. Министры уделили внимание и Беларуси, пишет DW.

Раз в полгода министры иностранных дел стран ЕС собираются на неформальное заседание в формате "Гимних". Название происходит от одноименного замка в Германии, недалеко от Кельна, где впервые состоялась подобная встреча. Эти заседания обычно посвящают стратегическим вопросам, которые министры могут обстоятельно обсудить в спокойной обстановке, и проводят в стране, председательствующей в текущем полугодии в Совете ЕС. Однако встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 2-3 сентября в конгресс-центре Брдо, расположенного под Любляной, оказалась совершенно другой. Ее пришлось посвятить "тушению" политического "пожара", разгоревшегося в связи с событиями в Афганистане.

Евросоюз политически не признает "Талибан"

Главный вопрос, который обсуждали министры — как вести себя с талибами. С одной стороны, "Талибан" не только контролирует почти всю территорию Афганистана, но и находится на пороге формирования нового правительства страны. С другой стороны, речь идет о радикальном исламском движении, против которого страны Запада много лет вели войну.

Главный итог — пока никто в ЕС не намерен признавать "Талибан". "Для того, чтобы поддержать население Афганистана, нам придется поддерживать контакты с новым правительством в Афганистане. Но это не означает признания, это будут лишь операционные контакты", — так подытожил дискуссию верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции 3 сентября.

"В Афганистане новая реальность, нравится это нам или нет. И у нас сейчас нет времени зализывать раны. Евросоюз должен играть определенную роль, и для этого следует быстро действовать", — заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

Пять критериев для контактов ЕС с "Талибаном"

Насколько активными будут контакты с новыми хозяевами Афганистана — это Евросоюз будет решать, исходя из действий "Талибана" и нового правительства в стране. Для этого министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Словении разработали пять критериев, объяснил Боррель.

Первый из них — не станет ли Афганистан вновь прибежищем для международного терроризма и не начнется ли его экспорт в другие страны. Второй критерий — уважение прав человека, в особенности прав женщин, верховенства права и свободы прессы. Третий — формирование правительства. В ЕС ожидают, что оно будет инклюзивным, с участием как можно большего количества различных групп афганского общества, и будет проводиться путем переговоров между политическими силами в Афганистане.

Четвертый критерий — уважение талибами процедур доставки и распределения гуманитарной помощи. И, наконец, пятый, — это соблюдение талибами обязательства позволить покинуть страну иностранным гражданам и афганцам, желающим это сделать.

"Мы будем оценивать поведение (талибов. — Ред.) исходя из этих пяти критериев. Кто-то скажет: Так "Талибан" не будет их выполнять. Давайте посмотрим", — попросил Боррель. А Хайко Мас напомнил, что в последнее время риторика талибов была умеренной. "Никто не строит иллюзий, что в последующие дни всё, что для нас важно, будет на 100 процентов выполнено", — отметил министр и тоже призвал дождаться реальных действий.

У "Талибана" проблемы с деньгами

Что ЕС может сделать, чтобы побудить талибов соблюдать пять вышеперечисленных условий? Один из рычагов — финансовый. "Мы прекрасно знаем, что "Талибан" столкнулся с нехваткой денег. Не только для выплаты зарплат, но и для оплаты всего остального", — отметил Боррель. Он напомнил, что ЕС остановил предоставление помощи на развитие Афганистана после падения его правительства, но намекнул, что ее могут и разморозить — в зависимости от действий талибов. В 2020 году Евросоюз предусмотрел предоставление помощи Афганистану в размере 1,2 млрд евро в 2021-25 годах.

При этом Боррель подчеркнул, что ЕС будет предоставлять гуманитарную помощь без выдвижения каких-либо условий. Очевидно, за исключением четвертого критерия — а именно, обеспечат ли талибы допуск к гуманитарной помощи всем нуждающимся. "Все министры подчеркнули важность гуманитарной помощи и ее усиления для того, чтобы у населения Афганистана был доступ ко всем товарам, необходимым для выживания", — отметил министр иностранных дел Словении Анже Логар.

Будет ли ЕС представлен в Кабуле?

Министры также договорились организовать "присутствие" ЕС в Кабуле — если позволит обстановка с безопасностью. По словам Борреля, европейские представители будут координировать контакты ЕС с талибами и оценивать выполнение пяти критериев. Организует такое "присутствие" внешнеполитическая служба Евросоюза. Пока непонятно, кто именно это будет и в каком статусе, но Жозеп Боррель отдельно подчеркнул, что такое присутствие не следует рассматривать даже как первый шаг к признанию "Талибана".

Министры договорились и о скоординированной эвакуации своих граждан и афганцев из страны. Кроме этого, внешнеполитическая служба ЕС инициирует "региональную политическую платформу сотрудничества с соседями Афганистана". По словам Борреля, она будет заниматься миграционными вопросами, противодействием распространению терроризма, борьбой с контрабандой наркотиков и торговлей людьми.

Ситуация на границах Беларуси

Хотя Афганистан затмил все остальные вопросы, во время встречи в формате "Гимних" успели обсудить и отношения ЕС с Китаем, а также поговорить с министром иностранных дел Индии. На еще одну большую тему — отношения с регионом Персидского залива — у министров иностранных дел стран ЕС не хватило времени.

Зато они нашли время обсудить ситуацию на границах ЕС и Беларуси . Эту тему внесла в повестку встречи Литва. "Мы порицаем, что режим Лукашенко на протяжении лета цинично использовал мигрантов и беженцев для того, чтобы искусственно создать давление на наших восточных границах. Литовская и польская граница — это европейские границы", — заявил Боррель. "Министры высказали солидарность с Литвой, Латвией и Польшей. Мы готовы принять все меры для их поддержки, если ситуация продолжит ухудшаться", — добавил он, не уточнив, какие именно это могут быть меры.

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